Deri në prill, nuk dihet çfarë ndodh me ‘Trepçën’

Ndonëse është miratuar në tetor të vitit të kaluar nga ana e Kuvendit, Qeveria e Kosovës po e zvarrit zbatimin e projektligjit për ‘Trepçën’. Deputetë të pozitës dhe opozitës, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile, janë shumë të pakënaqur me mënyrën si po menaxhohet nga ana e qeverisë aktualisht ndërmarrja në fjalë. Me gjithë pyetjet e bëra në adresë të MZHE-së, askush nga zyrtarët e tyre nuk kanë qenë prezent dhe nuk kanë kthyer përgjigje.

Kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik Tregti dhe Industri, deputeti Muhamet Mustafa (LDK), tha se njëra nga arsyet e zvarritjes së implementimit të projektligjit për ‘Trepçën’ është edhe Studimi i fizibilitetit, që do të kryhet brenda muajit shkurt, kurse revizioni do të përfundojë brenda marsit dhe vetëm atëherë do të merren drejtimet e zhvillimit të këtij kombinati. Deputeti Mustafa tha se MZHE-ja dhe AKP-ja e kanë bërë një memorandum mirëkuptimi lidhur me një periudhë tranzitore të administrimit të ‘Trepçës’, përderisa nuk kryhet Studimi i fizibilitetit të saj. Mustafa mohon se zbatimi i këtij ligji ka mbetur peng i situatës në veri të Kosovës. Por, ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të jetë shumë më transparente me opinionin që ta dinë se çfarë po ndodh me këtë ligj, shkruan gazeta Kosova Sot.

Deputetët konfirmojnë vonesat

Deputeti i Raif Qela (PDK) tha së para anëtarëve të komisionit e ka shtruar si çështje këtë vonesë të paarsyeshme të jetësimit të detyrimeve, që dalin nga Ligji për ‘Trepçën’. “Këtë e kam bërë në mbledhjen e komisionit në fund të dhjetorit. Kemi kërkuar si Komision përgjigje prej Qeverisë lidhur me vonesën”, tha ai. Qela shtoi se ndonëse kaluan disa muaj nga tetori dhe hyri në fuqi pas ankesës së deputetëve serbë diku te viti i ri, vonesat janë evidente dhe ka qenë dashur të fillohet me hapa konkretë nga detyrimet që dalin nga ky ligj. Sipas tij, ka qenë dashur te shpallet konkursi për bord mbikëqyrës dhe bord menaxhues është dashur të përgatitën hapat drejt hartimit të statutit, që nuk janë bërë.

“Ka disa hapa nga kryeministri dhe ministri që thonë së shpejti do të hapet konkursi për këto. Por, thënë troç ka vonesa dhe këto vonesa nuk mund të arsyetohen, ngase bëhet fjalë për një neglizhencë të palës shqiptarë, sepse ne nuk duhet të jemi pre e situatës në veri të Kosovës, sepse ‘Trepça’ duhet të funksionalizohet pa marrë parasysh se si do të reagojnë menaxhmenti i pjesës veriorë të ‘Trepçës’. Nëse ne marrim hapa që ‘Trepça’ do të revitalizohet edhe veriu i saj do të jenë të detyruar të zbatojnë këta hapa, sepse si të izoluar nuk mundin të ecin përpara”, tha ai.

Dobët me prodhim

Ndërsa rreth funksionimit të ‘Trepçës’, deputeti Qela tha se ka një vakum institucional, sepse është dashur të jenë organet e reja, kurse organet e vjetra nuk kanë elanin kur janë zgjedhur sepse atyre tashmë u ka skaduar afati dhe është problem menaxhimi i saj. “Prodhimi nuk është i kënaqshëm, por më organet e reja drejtuese dhe miratimin e statutit ‘Trepça’ do ta marrë rrugën e vet dhe do të kthehet në njërën nga shtyllat e zhvillimit ekonomik të Kosovës”, theksoi Qela. Opozitari Enver Hoti (Nisma për “Kosovën), tha se opozita e ka dhënë kontributin e saj sepse është njëri nga kombinatet shumë me rëndësi për bazamentin e zhvillimit të vendit dhe madje edhe për sigurinë e vendit tonë. Ai tha se edhe atëherë, por edhe tani e kanë shprehur pakënaqësinë lidhur me drojën se kjo Qeveri nuk ka aftësi për ta zbatuar një ligj të tillë ndonëse ai tashmë ka hyrë në fuqi. “Qeveria jonë nuk e ka bërë asnjë hap në atë drejtim, sepse ‘Trepça’ ende nuk ka menaxhment dhe nuk ka asgjë nga organet që duhet t’i këtë dhe Qeveria nuk është dukë punuar në atë drejtim”, u shpreh Hoti./Kosova Sot/