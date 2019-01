Dimri shkoi, ‘Brezovica’ sërish dështoi

Njohës të fushës së turizmit, deputetë të Kuvendit të Kosovës nga opozita, por edhe analistë të ekonomisë, janë tej mase të zhgënjyer se qysh Kompleksi sportiv dhe rekreativ i ‘Brezovicës’, për shkak të dështimit shtetëror, edhe sivjet mbeti pa investime serioze. Nga ana e njohësve të kësaj fushe po shtrohet pyetja se kujt po i konvenon kjo zvarritje investimesh në ‘Brezovicë’ që do ta bënte Kosovën qendër te turizmit dimëror? Eksperti i turizmit, Zekë Çeku, për gazetën “Kosova Sot”, thotë se ‘Brezovica’, dikur qendër e preferuar e dashamirësve të sporteve dimërore nga Kosova, të gjitha rajonet e ish-Jugosllavisë dhe vendet rajonale, siç ishte Greqia, me resurset më atraktive dhe cilësore, siç është cilësia dhe qëndrueshmëria e borës, e pakrahasueshme me vendet rajonale, ka mbetur në fatin më të lig të saj.“Kjo ka ndodhur për faktin se mungesa e investimeve dhe degradimi i të gjitha strukturave dhe aseteve të ish- Qendrës së Skitarisë, gjatë 3 dekadave të fundit: Hezitimi i privatizimit pas luftës dhe pavarësisë së Kosovës, konform Ligjit kosovar të privatizimit; lënia pas dore e aseteve ekzistuese nga institucionet e Kosovës dhe lejimi i interferimit nga Serbia më parë. Mungesa e vullnetit politik dhe institucional në Kosovë, për zhvillimin e turizmit në përgjithësi dhe atij malor – veror dhe dimëror”, shprehet ai.

Projekti pompoz, një flluskë mashtruese

Zeka thotë se e tëra kjo ndodhi në veçanti nga mënyra e gabuar, e pasinqertë dhe joprofesionale në “projektin” e dështuar, të trumbetuar me aq pompozitet dhe injorancë, para 2-3 vjetësh, për faktin se mungonte qasja profesionale zhvillimore, konform të arriturave dhe praktikave më bashkëkohore dhe më efikase, të realizuara me sukses në vendet rajonale, në Evropë dhe në nivel global.“Sa të pasinqertë dhe hileqare kanë qenë qasja dhe mashtrimi me “projektin” e zhvillimit të ‘Brezovicës’ flet fakti së në aktivitetet e drejtuara ka munguar konsultimi i hulumtimeve të mëhershme shumë profesionale, mbi mundësitë dhe potencialet, si dhe konsulenca dhe ekspertiza profesionale vendore, e angazhuar në vazhdimësi, në analizat dhe hulumtimet më bashkëkohore të potencialit të tregut turistik rajonal dhe global, me interes të lartë për mundësitë që mund të ofronte ‘Brezovica’ dhe rajonet tjera në Kosovë”, vijon më tej ai. Në mes tjerash, eksperti i turiziut, Çeku, ka folur edhe për atë se kujt po i konvenon kjo zvarritje investimesh që do ta bënte Kosovën qendër të turizmit dimëror. “Pos mungesës së planeve zhvillimore dhe atyre për mbrojtjen e resurseve të ‘Brezovicës’, në mungesë të kontrollit, është lejuar degradimi i pjesëve më atraktive, me lejimin e mafisë urbane dhe politike, të ndërtimeve të egra, që nuk janë në funksion të shfrytëzimit racional dhe adekuat. Përgjithësisht, problemi kryesor qëndron në mungesën e vullnetit politik dhe institucional, për zhvillimin e turizmit në përgjithësi dhe në rajonet malore në veçanti, ku ekzistojnë potencialet dhe resurset më të përshtatshme, të krahasueshme në nivelin e Evropës Juglindore. Kjo bëhet në mungesë të dijes, njohurive dhe përvojës, në nivelin institucional dhe politik, si dhe mungesës së angazhimit të potencialeve dhe ekspertizës vendore profesionale”, vlerëson Çeku.

Investitorët u shantazhuan

“Çështja tjetër është niveli i lartë i burokracisë dhe shantazheve të investitorëve të interesuar dhe atyre potencialë nga rajoni, Evropa dhe më gjerë, si dhe zvarritja e dhënies së informatave, përgjigjeve dhe dokumenteve në mënyrë dhe afate atraktive. Orientimet klienteliste dhe partiake, klanore dhe të pasinqerta, edhe në ato raste të rralla, të angazhimit në drejtim të zhvillimit të turizmit në Kosovë, ku si rezultat rrjedhin mashtrimet, humbja e kohës dhe definitivisht dështimi, si në rastin e mëhershëm të projektit të ‘Brezovicës’. Dëmi më i madh i bëhet humbjes së shanseve, vënies në gjumë, të potencialeve më të rëndësishme zhvillimore të Kosovës, siç është ‘Brezovica’ dhe të gjitha potencialet më atraktive turistike, në të gjitha rajonet malore, në Kosovë, në vargmalet e Bjeshkëve të Bekuara, Sharrit dhe Shalës së Bajgores, fatkeqësisht”, tha Zeqë Çeku për “Kosova Sot”.

Politikat e gabuara shtetërore

Deputeti i opozitës në Kuvendin e Kosovës, Salih Salihu(PSD), për gazetën “Kosova Sot” thotë se, siç dihet, në qershor të vitit të kaluar 2018, Qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin e koncesionimit të qendrës turistike “Brezovica”, pasi që konsorciumi francez “MDP Consulting –Compagnie des Alpes” pati dështuar të përmbushë përmbylljen financiare dhe të sigurojë mjetet e nevojshme për implementimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të “Brezovicës”. “Kompleksi turistik “Brezovica” ndodhet në pjesën veriperëndimore të maleve të Sharrit, në Komunën e Shtërpcës, që është një komunë e banuar me shumicë serbe. “Brezovica” është qendër e njohur turistike që gjendet në lartësi mbidetare prej 900 deri në 2,522 metra, me një hapësirë prej 2,500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës”, u shpreh ai.“Është shumë për keqardhje që edhe pas dështimit të privatizimit të saj edhe për vitin 2019, Kompleksi i ‘Brezovicës’ mbeti pa asnjë investim serioz, për shkak të dështimit të politikave të gabuara shtetërore. Andaj, e them lirshëm se dikujt nga pushtetarët aktual po i konvenon kjo zvarritje investimesh në Kompleksin turistik të ‘Brezovicës’, që jam i sigurt se po të ishin këto investime në njëfarë mënyre do ta bënte edhe Kosovën një qendër të turizmit dimëror”, shtoi më tej Salihu. Sipas tij, që të ketë investime në këtë kompleks turistik, Kosovës i mbetet që sa më parë ta jetësojë Ligjin për investime strategjike, pasi që ‘Brezovica’ është projekt i madh dhe presim investitorë përgjegjës dhe seriozë që ta aktivizojnë këtë resor, një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova, si qendër e turizmit veror dhe dimëror.

Mashtrimi 410 milionësh

Bankieri Milazim Abazi, për gazetën “Kosova Sot”, thotë se Qeveria e kaluar e koalicionit të madh, PDK-LDK, gjatë tërë mandatit të saj, është munduar të na hedhë hi syve se si në Kompleksin ‘Brezovica’ po bëhet investimi më i madh ndërkombëtar në Kosovë për bërjen e ‘Brezovicës’ qendër ndërkombëtare të skijimit elitar, me një investim prej 410 milionë euro.“Në fund doli se ky projekt ishte një aferë tërësisht korruptive, e udhëhequr nga zyrtarët më të lartë shtetërorë të asaj kohe. Projekti ‘Brezovica’ dhe dështimi i privatizimit të Telekomit të Kosovës nga ‘Axos Capital’ në shumën prej 275 milionë euro, janë dy aferat më të mëdha korruptive të qeverisjeve të kaluara dhe në të dyja rastet kanë qenë të përfshirë ish-qeveritarët, e që kjo dihet botërisht, por deri sot organet e ndjekjes vetëm kanë heshtur. ‘Brezovica’ paraqet mundësi të mëdha investimi dhe zhvillimi, për të cilat Kosova ka aq shumë nevojë, por për të ndodhur kjo në rend të parë dikush duhet të merret me dështimet e kaluara, në mënyrë që gabimet e kaluara të mos na përsëriten në investimet e ardhme. Qeveria duhet që të krijojë kushte maksimale për investime dhe në asnjë mënyrë të mos u lejojë askujt të përfitojë në mënyrë të paligjshme, duke penguar dhe shantazhuar investitorët. Administrata shtetërore paguhet për t’u shërbyer investitorëve e jo t’i shantazhojë e të bëhet hisedar i investimit ndonjë zyrtar i kësaj administrate”, ka theksuar Abazi.

Zvarritjet favorizojnë Serbinë

Analisti Dardan Grapci, për gazetën “Kosova Sot”, thotë se këto zvarritje investimesh në ‘Brezovicë’ më shumë i konvenojnë Serbisë, duke e ditur që ata deri vonë më shumë po investojnë sesa që po e bën shteti i Kosovës. “Shteti i Kosovës ka dështuar në ruajtjen e ‘Brezovicës’ dhe shkaku i mospërgjegjësisë ‘Brezovica’ ka rënë në duart e Serbisë dhe biznesmenëve serbë. Nëse Qeveria e Kosovës dëshiron që ta mbajë për vete ‘Brezovicën’, si mundësi për rritjen e punësimit dhe turizmit, atëherë duhet të fillojë të investojë ose të kërkojë investitorëve të huaj. Sepse edhe ashtu Kosova deri në njëfarë mënyre i ka humbur kompetencat në Brezovicë”, theksoi ai.

Shkatërrimi i potencialit kryesor turistik

Analisti Ragip Guraziu, për gazetën “Kosova Sot“, thotë se është për keqardhje që një kompleks turistik si “Brezovica”, që është një nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova, si qendër e turizmit veror dhe dimëror, është e lënë pas dore.“Në këtë aspekt pas dështimeve të udhëheqësve të shtetit të Kosovës, sa i përket Kompleksit turistik ‘Brezovica’, tani nuk kemi investime atje edhe as që pritet,andaj vërtet është për t’u çuditur se kujt po i konvenon kjo gjë, përveçse atyre që më të interesuar janë t’i mbajnë karrige e mos t’i lëshojnë dhe të pasurohen vetë dhe ta shkatërrojnë këtë kompleks siç është ‘Brezovica’, që është një nga potencialet më të mëdha turistikë që ka Kosova, si qendër e turizmit veror dhe dimëror, dhe që është i lënë pas dore”, u shpreh ai. Sipas tij, nuk është çështja te moszbatimi i ligjit.“Nuk qëndron edhe arsyetimi se tani Kosova ka mungesë të një udhëzimi administrativ dhe një rregulloreje dhe deri në fund të këtij viti do të jetësohet ky ligj, është i pavend, sepse edhe pa këto udhëzime do të mund të bëheshin investime në ‘Brezovicë’”, potencon ai. Analisti Guraziu thotë se po ashtu ka qenë i pavend edhe një propozim që është bërë nga Ministria për Planifikim Hapësinor, sipas të cilit thuhet se duhet që të shfuqizohet vendimi për kompensimin e pronave të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga ndërtimi i qendrës turistike ‘Brezovica’. Ai shton se në ‘Brezovicë’ mund të ketë investitorë seriozë, por duhen hequr pengesat burokratike.

