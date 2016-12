Ekonomia e Kosovës, e varur nga Dogana dhe ATK-ja

Dështimi i privatizimit të kompleksit turistik “Brezovica” dhe humbja në arbitrazh e Telekomit të Kosovës, Vala, janë dy ndër ngjarjet kryesore që e kanë karakterizuar ekonominë e Kosovës.

Nga dështimi i privatizimit të kompleksit turistik “Brezovica”, Kosova humbi shansin për ta përfituar një investim me vlerë prej 409 milionë eurosh dhe 4 000 vende pune të premtuara nga ky investim, Qeveria e Kosovës, e cila është aksionarja e vetme në Telekomin e Kosovës, Vala, duhet t’ia paguajë kompanisë “Z-Mobile”, 26.1 milionë euro dhe t’ia japë 100 mijë numra dhe shërbimet 3G dhe 4G. Këtë vendim e ka marrë Gjykata e Arbitrazhit me seli në Vjenë.

Pas shtatëmbëdhjetë vjetësh të çlirimit të Kosovës në Kuvendin e Kosovës është miratuar Ligji për gjigantin industrial “Trepça”, duke u bërë kështu pronare Qeveria e Kosovës me 80 për qind të aksioneve, ndërsa 20 % mbeten për punëtorët e saj. Pos sektorit të metalurgjisë, zhvillime pozitive këtë vit pati edhe për trajtimin e ujërave të zeza, pasi Qeveria e Kosovës dhe ajo e Hungarisë kanë nënshkruar marrëveshje për themelimin e një programi kornizë për bashkëpunim financiar në vlerë prej 62 milionë eurosh. Gjithashtu, në vitin 2016 Dogana e Kosovës dhe Administrata Tatimore janë treguar mjaft të suksesshme në inkasimin e të hyrave, bile i kanë tejkaluar planet e parapara.

Kuvendi i Kosovës, me shumicë votash, ka miratuar buxhetin e vitit 2017, i cili kap shumën e mbi dy miliardë eurove, më i madhi që nga paslufta në Kosovë. Mospajtime për këtë buxhet ka pasur në mes të partnerëve të koalicionit LDK-PDK, por kanë votuan për, ndërsa ky buxhet nuk i ka marrë votat e partive opozitare.

Dështimi i privatizimit të kompleksit turistik “Brezovica”

Kompleksi turistik “Brezovica” ka dështuar të privatizohej në vitin 2016, pasi kompania franceze “MDP Consulting – Compagnie des Alpes” kishte dështuar që t’i siguronte mjetet e nevojshme financiare për implementimin e fazës së parë të projektit “Brezovica”. Konsorciumi francez “MDP Consulting-Compagnie des Alpes” në muajin dhjetor të vitit 2014 ishte shpallur fitues me një çmim prej 409 milionë eurosh për privatizimin dhe zhvillimin e qendrës më të madhe turistike dimërore në rajon. Ndryshe, konsorciumi francez kishte planifikuar investime në kompleksin turistik “Brezovica” 165 milionë euro në tre vjetët e para, si dhe ishte premtuar se do të krijojë 4 000 vende të reja pune.

Kosova mori kodin e vet telefonik +383

Marrja e kodit telefonik +383, i cili është efektiv që nga 15 dhjetori 2016, është konsideruar moment historik për Kosovën pasi, pas gjashtë vjetësh negociata në mes të Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, Kosova është bërë zyrtarisht me kod telefonik ndërkombëtar, i cili është ndarë nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, e cila është agjenci e Kombeve të Bashkuara për bashkëpunimin e shërbimeve të telekomunikacionit në botë. Përfitimet nga ky kod pritet të jenë të mëdha, pasi operatorët në Kosovë më nuk do të jenë të detyruar të paguajnë kosto të larta financiare për shkak të mungesës së kodit, i cili deri më tash i ka kushtuar Kosovës 200 milionë euro.

“Z-Mobile” fiton arbitrazhin ndaj VALA-s

Tribunali Ndërkombëtar i Arbitrazhit me seli në Vjenë ka marrë vendim, i cili e obligon Telekomin e Kosovës, Vala-n, që “Z-Mobile”-it (“Devollit Group”) t’ia paguajë 26.1 milionë euro, t’ia japë 100 mijë numra dhe shërbimet 3G dhe 4G. Pos shumës prej 26.1 milionë eurosh, e cila duhet të merret nga arka e shtetit për t’iu dhënë “Z-Mobile”-s, Qeverisë së Kosovës i doli punë edhe me çështjen e privatizimit të PTK-së. Qeveria ka ndarë 150 mijë euro për ekspertiza profesionale për privatizimin e PTK-së dhe çështjes “AXOS”.

Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin për “Trepçë”-n

Më 7 dhjetor të vitit që po lëmë pas në Kuvendin e Kosovës është miratuar Ligji për gjigantin industrial “Trepça”, duke u bërë kështu pronare Qeveria e Kosovës me 80 për qind të aksioneve, ndërsa 20 % mbeten për punëtorët e saj. Ligji për “Trepçë”-n është miratuar në parim me 82 vota për, 12 abstenime dhe asnjë votë kundër. Para votimit ky ligj është kundërshtuar nga deputetët serbë dhe subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje!, e cila ka vlerësuar se shndërrimi i “Trepçë”-s në shoqëri aksionare po bëhet pa kryer analizat e plota për pasurinë e saj.

Dogana dhe ATK-ja tejkaluan planet

Për herë të parë që nga themelimi, Dogana e Kosovës në vitin 2016 ka arritur ta tejkalojë planin e të hyrave të mbledhura në lartësinë prej një miliard eurosh (1, 014, 137, 335. 79 euro). Kjo është një shifër rekorde.

ATK-ja përmbushi objektivat për vitin 2016

Administrata Tatimore e Kosovës gjatë vitit 2016 ka inkasuar 382 milionë euro. Krahasuar me vitin 2015, janë realizuar 17.4 %, ose 56 milionë euro më shumë të hyra.

Është miratuar Ligji për Investime Strategjike

Projektligji për investime strategjike në Kosovë ishte miratuar nga Qeveria e Kosovës në dhjetor të vitit 2015, por nuk kishte arritur të kalonte në njërën nga seancat e Kuvendit të Kosovës për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave të deputetëve. Ndërsa më 11 tetor 2016, me 57 vota për, 14 kundër dhe 11 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Projektligjin për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës. Miratimi i këtij ligji është vlerësuar si mundësi e lehtësimit të procedurave si dhe rritjes së interesimit të investitorëve të huaj për investime në Kosovë.

Ndërtimi i autostradës Prishtinë – Gjilan dhe Nish – Prishtinë – Durrës

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku, ka prezantuar projektin kapital të Autostradës Prishtinë – Gjilan – Konçul. Ndërsa kostoja e përafërt e autostradës është 260 milionë euro dhe ka një gjatësi prej 47.1 kilometrash, përbëhet prej shtatë segmenteve dhe gjerësia e saj do të jetë 32 metra. Kjo autostradë do t’i lidhë korridoret 6, 7 dhe 10.

Autostrada e pagëzuar me emrin “Rrugës e paqes”, përkatësisht aksi Nish – Prishtinë – Durrës, me kosto një miliard euro, pritet të fillojë në vitin 2017. Qeveria serbe ka njoftuar se Autostrada Nish – Merdar – Prishtinë do të përfundojë në vitin 2020. Ky aks, që është pjesë e korridorit, përmes Kosovës e lidh Shqipërinë me Serbinë, duke i dhënë kësaj të fundit akses në Portin e Durrësit dhe duke shkurtuar ndjeshëm distancën në mes të Tiranës dhe Beogradit. Kjo autostradë financohet nga Fondi Evropian për Ballkanin, një nismë e Bashkimit Evropian për ta thelluar integrimin ekonomik në vendet e rajonit. Përfituesja e vetme nga ky fond do të jetë Serbia, pasi Shqipëria dhe Kosova i kanë përfunduar segmentet e tyre.

Hungaria jep 62 milionë euro për trajtimin e ujërave të zeza

Ministri i Financave, Avdullah Hoti, dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Hungarisë, Péter Szijjártó, kanë nënshkruar marrëveshje për themelimin e një programi kornizë për bashkëpunim financiar. Me anë të kësaj marrëveshjeje Kosova përfiton 62 milionë euro, e cila mbulon sektorin e ujërave të zeza.

AKP-ja nisi vitin 2016 me bord të emëruar nga Kuvendi i Kosovës

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) e ka nisur vitin 2016 me bordin e ri të drejtorëve të ri, i cili është emëruar nga Kuvendi i Kosovës. Në vitin 2015, si rrjedhojë e mungesës së bordit, kjo agjenci s’kishte arritur ta realizonte asnjë shitje të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Kryetar i bordit të AKP-së është zgjedhur Petrit Gashi, ndërsa anëtarë: Hasime Mazreku, Hamdi Jaha, Skënder Komoni, Ismajl Januzi, Haxhi Arifi, Ranko Gjokiq dhe Bajram Zejnullahu.

Ekonomia, nën hijen poetike dhe rebalancit tregtar

Fokusimi i aparatit shtetëror në agjendën politike, si dialogu me Serbinë, asociacioni dhe demarkacioni, nga njohës të çështjeve ekonomike janë konsideruar si neglizhim për agjendën ekonomike, pasi edhe në vitin që po e lëmë pas në opinion janë trumbetuar kryesisht çështje politike. Po ashtu, rebalanci i lartë tregtar dhe dominimi i importit karshi eksportit e kanë karakterizuar edhe në këtë vit Kosovën. /Epoka e re/