Ekskluzive: Pos Bedri Hamzës, edhe tre Ministra refuzojnë pagën me rritje

Pos Bedri Hamzës, edhe dy ministra tjerë të PDK’së në Qeveri kanë refuzuar pagën me rritje që e ka vendosur Ramush Haradinaj. Ata janë: Abelard Tahiri e Besim Beqaj. Pagën me rritje ka refuzuar edhe Ministri i AAK’së, Rrustem Berisha. Këta ministra nuk i kanë dërguar listat e pagave, në Ministrinë e Administratës Publike, me rritje qysh ka vendosur Shefi i Qeverisë. Në këtë mënyrë del se kundër vendimit të Haradinajt është të paktën edhe një zyrtar i lartë i AAK’së.