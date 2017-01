Familja Borku nga Prizreni ka mbetur në “pikë t’akullit”

Qendra Kolektive te “Farmakosi” në Prizren më shumë ngjan me një ngrehinë të braktisur sesa me një qendër banimi. Megjithatë, aty ende janë disa familje, të cilat janë të detyruar të jetojnë në kushte të tmerrshme. Aty dikur kishte 12 familje, por tashmë shumica e tyre janë sistemuar. Megjithatë, në këtë qendër banimi gjysmë të rrënuar kanë mbetur familja e Fadil Thaçit, veteran i luftës dhe familja e Zekije Borkut. Ajo është nënë e pesë fëmijëve, më i vogli veç një vit e gjysmë. Drejtoresha e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Sherife Balaj, tregon se Komuna e Prizrenit i kanë sistemuar të gjitha familjet e kësaj komune, por, sipas saj, familja Borku është nga komuna e Therandës dhe mungojnë kriteret për sistemin e kësaj familjeje, shkruan gazeta Kosova Sot.

Komuna nuk i ndihmoi as me dru për ngrohje

Më herët Komuna e Prizrenit ka dhënë urdhër që qendra kolektive të “Farmakosi” të mbyllet, për shkak të rrezikshmërisë dhe nga atje të largohen të gjithë banuesit. Për këtë qëllim, Komuna e Prizrenit, gjegjësisht Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka ndarë edhe banesa solidare. Mirëpo, për shkak të disa kritereve, disa nga familjet nuk kanë përfituar nga ky projekt i komunës. Disa familje nuk janë përfshirë në projekt dhe atje ende jetojnë në këtë rrezik permanent edhe dy familje me gjendje të rëndë sociale. Bëhet fjalë për familjet e Fadil Thaçit dhe Zekije Borkut. Komuna nuk ka rritur të gjejë një zgjidhje për nënën e pesë fëmijëve. Borku ankohet se këtë acar dimri kanë qenë të detyruar që tërë familja të rrinë në batanie për të tejkaluar këtë ftohtë. Ajo rrëfen për “Kosova Sot” se e ka bashkëshortin e sëmur rëndë dhe detyrohet të përballet me jetën dhe me varfërinë ekstreme.

“Të vetmen ngrohje e kishim batanijen. Po përballemi çdo ditë me rrezikun e vdekjes dhe po bëjmë jetë mesjetare”, tregon ajo për “Kosova Sot”. Ajo tregon se bashkëshorti i saj është nga Komuna e Therandës, por familja e tij në asnjë mënyrë nuk pranojnë që djali i tyre të kthehet në pasurinë e tyre. “Babai i burrit tim ka thënë se pasurinë mund t’ia la vakëfit, por kurrë s’lejoj që ky të kthehet në Therandë. Prandaj, e di se ky është edhe problemi kryesor që ne këtë vit s’na kanë dhënë as dru për ngrohje, sepse besoni s’kemi pasur as edhe dy euro për të konkurruar për ndihma. Por, apeloj që nëse ka zemërbardhë dhe nëse duan që këta pesë fëmijë të mos vdesin, të na ndihmojë dikush se përndryshe besoni assesi s’kemi se si të dalim në pranverë këtë vit”, ankohet Borku, e cila apelon për ndihmë.

Balaj: Prizreni nuk mund të bëhet stacion për banorët e komunave të tjera

Nga ana tjetër, drejtoresha Sherife Balaj është shprehur se nga këto dy familje, njëra ka probleme familjare. “Familja tjetër Borku, familja me pesë fëmijë është një familje që e dimë se ka nevojë, por duhet të shihet mundësia për ta ndihmuar në bazë të kritereve”, shprehet Balaj, duke shtuar se pengesë është fakti se kjo familje vjen nga një komunë tjetër. “Tashmë e dimë faktin se ekipi ynë pasi që ka bërë identifikimin ka vërejtur se ata kanë prona në komunën e Therandës. Prandaj, në këtë rast nuk kemi pasur se si të intervenojmë, kurse për ndihma sigurisht ata nuk kanë aplikuar, se nuk besojë se do të mbeteshin pa ndihma. E di një fakt se burri i saj ka një sëmundje të rëndë, por ne jemi institucion dhe duke pasur parasysh këtë fakt është vështirë që Komuna e Prizrenit të bëhet stacion edhe për banorët e komunave të tjera”, tha Balaj për gazetën.

(Kosova Sot