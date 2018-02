Familja Saramati nga Prizreni, ballafaqohet me kushte të vështira

Në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit, në rrugën “Brigada 125” lamela 5 /2, në një garsonierë rreh 30 metra katrorë jetojnë përkohësisht familja e Naim dhe Shpresa Saramatit, prindër të tri vajzave. Në këtë banesë mbijetohet, sepse kushtet janë të rënda. Siç shprehet Shpresa Saramati, e zonja e kësaj shtëpie, burri i saj, Naimi, me sëmundje të rëndë të kurrizit nuk arrin as edhe dy kilogramë t’i ngrisë. Tashmë kanë tri vajza, më e madhja 6 vjeç, e dy më të vogla jetojnë pa kurrfarë kushtesh.

Nuk ka kush kujdeset për fëmijët

Shpresa është shprehur për gazetën “Kosova Sot” se në këtë banesë jetojnë pa qira që nja dy vjet. Ajo ankohet se nuk ka as ngrohje, as ushqim, e as veshmbathje. “As dy euro nuk i kam, të cilat m’i kërkoi vajza që tashmë po shkon në foshnjore, por nuk ka fletore, e as laps. ” Prandaj, si mund të themi se po jetojmë. Jo, ne po bëjmë një jetë qeni, bile ndoshta edhe më të keqe. Unë do të pastroja ndonjë enë në ndonjë kompani, por nuk ka kush kujdeset për fëmijët. Burri im Naimi është i sëmurë rëndë. Jetojmë vetëm me 100 euro, ndërsa vetëm ilaçe për burrin tim duhet të kemi së paku 250 euro. Pastaj edhe vajzën e vogël e kemi të sëmurë me astmë”, është shprehur ajo për gazetën “Kosova Sot”.

Lut humanistët që ta ndihmojnë

Shpresa Saramati thekson se kanë banuar nëpër bodrume dhe nga aty i nxirrnin, sepse nuk kishim mundësi të paguanim qira. Pastaj tregon se një i afërm i burrit e ka shitur këtë banesë dhe kur mbetën në rrugë në dimër i strehuan këtu për nja dy vjet. “Jeta jonë është jetë e rëndë. Edhe familja ime nuk i kanë kushtet të më ndihmojnë, ngase vëlla nuk kam, e babai dhe nëna më kanë vdekur. Kam një motër që ka gjendje të rëndë ekonomike. Nuk kemi as edhe një pëllëmbë toke. Kam kërkuar ngado ndihma dhe ende s’kemi gjetur asnjë qare”, është shprehur ajo. Shton se vështirë po jetojmë dhe ne këto rrethana.

Ajo e dëshiron më shumë vdekjen sesa jetën. “Nuk di se si zemra ende po na mbanë”, tha ajo. Shpresa kërkoi nga të gjithë humanistët që kanë mundësi ta ndihmojnë këtë familje.

“Këta fëmijë nuk mund të rriten ndryshe, pos nëse na ndihmon ndokush”, është shprehur ajo. Shton se të gjithë ata që duan ta ndihmojnë këtë familje kanë në dispozicion këtë numër telefoni: 045 574 432. Kjo familje dhe veçanërisht këta tre fëmijë shpresojnë se do të kenë mundësi të rriten së paku pa këtë stres të jetës, sepse kurrë nuk e kanë mbushur si duhet barkun me bukë e të mos flasim për gjëra të tjera.

(Kosova Sot)