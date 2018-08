Filloi ndërtimi i 15 stallave në Prizren

Ka filluar ndërtimi i 15 stallave për lopë qumështore në Prizren.

Kapaciteti i këtyre stallave është 5-10 krerë lope.

Ky projekt realizohet nga grandet e Drejtorisë së Bujqësisë dhe zhvillohet me participim nga ana e Drejtorisë përkatëse me 75% dhe nga fermerët përfitues me 25%.

“Më herët, komisioni profesional ka bërë vlerësimin e aplikacioneve të fermerëve dhe rrjedhimisht ky projekt është në realizim e sipër”, njofton Komuna e Prizrenit.

“Sektori i blegtorisë do të përkrahet edhe më tepër, pasi tradicionalisht rajoni i Prizrenit është i njohur për blegtori”./PrizrenPress.com/