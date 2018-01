FMN-ja reagon për rritjen e pagave

Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Ruud Vermeulen, e ka parë me shqetësim vendimin për rritjen e pagave të stafit politik nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, shkruan sot Gazeta ‘Zeri’.

Në një intervistë për gazetën ‘Zëri’, Vermeulen ka thënë se ky vendim mund t’i nxisë apetitet e sektorëve tjerë për rritje pagash, si dhe ky vendim nuk është i paraparë me buxhetin e vitit 2018.

Çdo rritje e pagave, përveç asaj që FMN-ja është pajtuar me Qeverinë e Kosovës, sipas Vermeulen do t’i minonte mundësitë që të këtë rritje të punësimit në sektorët primarë, siç është shëndetësia, arsimi dhe gjyqësori.

Në këtë intervistë shefi i FMN-së flet edhe për tendencat në rritje të numrit të veteranëve, për paralajmërimet rreth rritjes së pagës minimale dhe për nënshkrimin e kontratës nga Qeveria për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”. Po ashtu Vermeulen ka thënë se FMN-ja është e shqetësuar për një rritje kaq të mprehtë të pagës minimale, pasi kjo do të dëmtonte tej mase përpjekjet e vazhdueshme të reformave që synojnë reduktimin e shkallës së lartë të papunësisë dhe të joformalitetit duke dekurajuar punësimin e punëtorëve me profil të ulët dhe të të rinjve.

Zëri: Qeveria nën udhëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj ka marrë disa vendime për rritjen e numrit të stafit politik në institucionet qendrore, si dhe për rritjen e pagave. Si i shihni këto vendime, a janë ato në përputhje me angazhimet sipas marrëveshjeve të nënshkruara me institucionet financiare ndërkombëtare?

Vermeulen: Sipas mendimit tonë, është e rëndësishme që çdo rritje e re e punësimit dhe e pagave të qëndrojë brenda kufijve të rregullave të reja të pagave. Ky rregull kufizon rritjen në faturën e pagave të sektorit publik, duke e lidhur atë me rritjen nominale të GDP-së. Punësimet e reja, duke përfshirë sektorët e gjyqësorit dhe të shëndetësisë, si dhe një rritje modeste e pagave të parashikuara në buxhetin e vitit 2018 mund të akomodohen brenda kufijve të këtij rregulli. Çdo punësim shtesë ose rritje pagash do të zvogëlojë hapësirën për t’u marrë me prioritete të tjera dhe do të shkaktojë presione nga palët e tjera që të kenë rritjen e pagave të tyre, duke vënë në rrezik rregullin e pagesës së pagave. Tutje, është e rëndësishme të mbahen rritjet e pagave të përmbajtura për të krijuar hapësirë ëpër punësim në sektorët primarë si shëndetësia, arsimi dhe gjyqësori. Për më tepër, ajo do të zvogëlonte presionin nga pagat e sektorit publik në pagat e sektorit privat, të rëndësishëm për rritjen e konkurrencës dhe krijimin e vendeve të punës.

Zëri: Një çështje tjetër problematike është ajo me veteranët e luftës. Aktualisht 36.000 veteranë marrin 6.1 milionë euro në muaj nga buxheti i shtetit, ose 73.5 milionë euro në vit. Nga zgjedhjet e fundit ne kemi parë tendencën që ky numër të rritet për shkak të qëllimeve të fushatës. Cili është pozicioni aktual i FMN-së për çështjen e veteranëve? Si mendoni se Qeveria duhet të veprojë?

Vermeulen: Si më parë, ne ende mendojmë se plotësimi i reformave të pensioneve të veteranëve të luftës në përputhje me ligjin aktual është urgjentisht e nevojshme për t’i sjellë shpenzimet përkatëse në një nivel të qëndrueshëm dhe për të krijuar hapësirë ëpër shpenzime me prioritet më të lartë. E rëndësishmja, kjo përfshin kompletimin e një riklasifikimi të besueshëm të veteranëve të luftës dhe verifikimin e përfituesve. Kjo duhet të bëhet në fillim të vitit 2018 për të siguruar që shpenzimet të qëndrojnë brenda tavaneve të buxhetit.