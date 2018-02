Gentiana Qafleshi nga Dragashi, me sëmundje të rëndë

“Asgjë më shumë se sëmundja e fëmijës nuk po e digjte prindin…”. Kështu është shprehur për gazetën “Kosova Sot” Ismet Qafleshi nga fshati Bellograd i komunës së Sharrit, i cili të enjten, më 1 shkurt, kur u kontaktua përmes telefonit ai së bashku me Gentianën ndodhej në Aeroportin e Prishtinës, ku kishte marrë biletën për të shkuar jashtë vendit për një vizitë spitalore. Gentiana Qafleshi tanimë është diagnoztifikuar në QKUK në Prishtinë me diganozën “Anemia hipoplastika”, që është një sëmundje e rëndë dhe se shërimi i saj bëhet vetëm jashtë Kosovës. Gentiana Qafleshi, nga fshati Bellobrad, është prekur nga kjo sëmundje, mjekimin e së cilës familja nuk ka mundësi ta mbulojë.

Ministria e Shëndetësisë kërkon profaturë

Gentiana, tani 20-vjeçare, vuan nga “Pantycopenia”, apo anemia hipoplastike, dhe për mjekimin e saj duhen 150 mijë euro e këtë shumë e ka përcaktuar, sipas të atit Ismet Qafleshi, ekipi i mjekëve të QKUK-së në Prishtinë. Ai është i shqetësuar për gjendjen e vajzës së tij edhe për faktin tjetër se familja nuk i ka gjithë ato para që të mbulojë shpenzimet për shërimin e së bijës. Ai tregon për gazetën “Kosova Sot” se Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë u ka thënë se së pari duhet të shtrihet në spital e pastaj të marrin një profaturë. “Ministria më kanë thënë se lartësia më e madhe që mund të mbulohet nga Ministria e Shëndetësisë është deri në 30 mijë euro, kurse ne na duhen së paku edhe 120 mijë euro të tjera, për të cilat vetëm duke iu falënderuar aksionit të organizuar në komunën e Sharrit dhe në gjithë Kosovën kemi arritur të mbledhin aq ndihma në para sa ta nisim për në Francë”, është shprehur ai.

Shpresa e Ismetit

Qafleshi thekson se kanë premtuar se aksionet nuk do të ndalen derisa të arrijnë të grumbullojnë shumën e kërkuar dhe të nevojshme. Me një shqetësim të madh sa zjarri për fëmijën, Qafleshi thotë se kjo gjendje e ka rënduar fizikisht e psikikisht. Të gjithë ata që duan ta ndihmojnë vajzën nga Bellobradi i Sharrit, këtë mund ta bëjnë në xhirollogarinë bankare: 1502011000673852, në ‘Raiffaisen Bank’ ose mund ta kontaktojnë babanë e saj, Ismet Qafleshi, në numrin e telefonit 044-519-380. Vetë Ismeti shpreson shumë se do të gjendën bamirës për ta ndihmuar Gentianën që edhe kjo e re të vazhdojë jetën bashkë me shkollimin e saj. Ismet Qafleshi falënderon përmes gazetës të gjithë ata që e kanë ndihmuar për ta shëruar Gentianën.

(Kosova Sot)