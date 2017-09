Gjashtë anëtarë të familjes Gutaj nga Romaja e Hasit, jetojnë me dy euro e gjysmë në ditë

Njëra nga familjet që jeton në gjendje të rëndë ekstreme dhe varfëri të skajshme e që ka nevojë për ndihmën e qytetarëve, është familja Gutaj nga Romaja e Hasit. Atje janë dy vëllezër, Sylejman dhe Shani Gutaj, që të dy me gjendje të rëndë ekonomike. Për gazetën “Kosova Sot”, Shani Gutaj është shprehur se bën jetë të vështirë edhe me pesë anëtarët e tjerë të familjes. Ai thotë se përpiqet të mbijetojë me vetëm 75 euro që merr ndihmë sociale.

“I kam katër vajza dhe një djalë dhe jetojmë me një ndihmë sociale prej 75 euro. Kam një shtëpi tërësisht të vjetër dhe pa asnjë element të jetës aty. Tani jam në listën e përfitimit të një vlere prej 5 mijë euro material ndërtimor, mirëpo unë kam marrë edhe premtimin Shehut të Lukinës dhe me emër të Zotit ndoshta këtë vit do të ma ndërtojnë një shtëpi të vogël, që të kemi ku ta fusim kokën”, është shprehur ai.

“Jetojmë tepër keq. Nuk kemi asgjë, madje as një telefon ku të më thërrasë ndokush. Jetojmë pa kushte dhe me një varg sëmundjesh në familje”, është shprehur Gutaj. Ai vetë thotë se ka disa sëmundje.”Gruaja po ashtu ka disa sëmundje, por pres që kësaj të keqe dhe kësaj varfërie që kemi në familje t’u vijë fundi. Druajmë se nëse këtë dimër nuk arrijmë të dalim nga ajo shtëpi e vjetër dhe do të na zë edhe bora me fëmijë”, është shprehur ai.

Gutaj shpreson se do të ndihmohet për festën e Kurban Bajramit

Gutaj shpreson se do të gjendet edhe ndonjë bamirës që familjen të mos e lë në këtë gjendje kaq mizore.

“Në fshat kërkesa për të pasur punë krahu është e reduktuar, por s’ka as punë të tjera” tregon ai. Lidhur me këtë rast, drejtoresha e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Prizren, Sherife Balaj, tregon se pas një pune dhe analize që i ka bërë komisioni ka arritur që në listën përfituese prej 45 anëtarëve të jetë edhe familja e Shani Gutajt.

“Ai si edhe familjet e tjera kanë përfituar tashmë material ndërtimor në lartësi prej 5 mijë euro. Ne jemi të vetëdijshëm për faktin se gjendja e tij materiale dhe familjare është shumë e rëndë. Mirëpo, Komuna e Prizrenit ka pasur kësaj here kaq mundësi. Të tjerat besojmë se do të gjenden edhe bamirës që të ndihmojnë këtë familje që ka shumë nevojë për t’u ndihmuar materialisht”, është shprehur ajo. Ndërsa Shani Gutaj tregon se nga paslufta jeton në këtë shtëpi zori. Fëmijët e tij vuajnë në të shumtën e rasteve për bukën e gojës. Shaniu shpreson shumë se dikush do të vijë ta shohë se ku jeton kjo familje dhe pastaj do të binden se a thua ka ndonjë familje tjetër si kjo me këto kushte ekstreme të varfërisë.

“Unë s’di si jetojnë të tjerët, por kështu si jetoj unë është më mirë të vdiset sesa të jetohet kështu. Nuk arrijmë kurrë të kemi së paku bukën e gojës për një kohë më të gjatë”, thotë Gutaj dhe shton: “A thua jetë mund të quhet kjo”

Lutet që shtëpia e rrënuar mos t’ia zërë fëmijët

I pikëlluar Gutaj mendon se ku të shkojë kur një ditë kjo strehë e vjetër do të rrënohet vetvetiu dhe lut Zotin që fëmijët të mos i zërë.”Po më zuri mua vetëm më shpëton nga ky kiamet”. Ai frikësohet se nëse fëmijët i sëmuren nuk ka para t’i shërojë ata. Për këtë familje Arjeta Nezaj, ishkuvendare nga Romaja tregon:”Familja Gutaj është e vetmja familje e varfër në Romajë. Shaniu jeton me vëllain Selmanin, me bashkëshorten dhe 5 fëmijë. Fëmijët janë të moshës shkollore. Shaniu ka punuar përpara, mirëpo tani për shkaqe shëndetësore nuk është i aftë për punë. Prandaj, kërkohet që kjo familje të ndihmohet”, është shprehur ajo. Varfëria në Kosovë po vazhdon të rritet nga viti në vit, duke bërë më alarmante gjendjen sociale në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 29.7 për qind e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë, ndërsa 10.2 për qind e popullsisë jetojnë në varfëri ekstreme. Kjo është shumë e dhembshme, andaj edhe çdo ditë e më shumë po shtohet numri i skamnorëve.