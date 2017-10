Hamza premton se gjatë vitit të ardhshëm nuk do ketë mjek që do pres për punë

Ministri i Financave, Bedri Hamza gjatë seancës plenare ka reagua duke thënë se kjo nuk është hera e parë që po ulet buxheti, gjatë rishikimit të tij.

Sipas tij, e njëjtë gjë ka ndodhur edhe për buxheti e vitit 2014. Një gjë e tillë Hamza thotë se po ndodh për shkak se ai po ndërtohet mbi supozime dhe situata hipotetike.

Ai ka përmendur gjithashtu edhe mos zbatimi i sigurimit shëndetësor.

Në këtë rast ai ka premtuar se nga viti i ardhshëm nuk do të ketë specialistë që do të presin për punë dhe se për këtë do të rritet buxheti dhe të hyrat në shëndetësi.