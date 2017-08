Haraçi në Prizren, irriton investuesit nga diaspora

Remitencat që sjellin mërgimtarët në Kosovë kanë një rëndësi të madhe për ekonominë dhe mirëqenien e qytetarëve tanë. Zakonisht këto para shpenzohen për ushqim, veshmbathje shkollim, ahengje dhe blerje të ndryshme. Por, duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me një shumë të madhe të parave, është e nevojshme që këto para të kanalizohen në investime, në mënyrë që të ndikojnë për një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik.

“Remitancat e pranuara në Kosovë, që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave dytësore, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra”, shprehet afaristi në Prizren, Afrim Tejeci. Ai tutje shprehet: “Unë ka kohë që kërkoj nga Komuna e Prizrenit që të gjendet një mundësi që Parkun e bizneseve ta ndajmë bashkë me bashkatdhetarët tanë”, thotë ai.

Mundi i mërgatës nuk po shpaguhet sa duhet

Profesor Sadik Tolaj, bashkatdhetar që tani e sa kohë jeton në Bruksel, është shprehur për “Kosova Sot” se Prizreni dhe në përgjithësi Kosova si shtet duhet të krijojë kushte më të favorshme për bashkatdhetarët.”Tashmë organet zyrtare duhet të kuptojë se bashkatdhetarët nuk duhet të pyeten se “a ka diçka për ne”, sepse kjo vazhdon t’i irritojë dhe ata s’do të investojnë këtu me këto mënyra”, është shprehur ai. Pastaj ka folur për angazhimet që i kanë bërë diaspora dhe bashkatdhetarët tanë kudo në Evropë për të arritur liria e Kosovës.”Mendoni sa shumë organizime kemi pasur dhe sa demonstrata i kemi bërë dhe e kemi internacionalizuar çështjen e Kosovës. Unë kam qenë i angazhuar drejtpërdrejt në NATO si përfaqësues i UÇK-së dhe mendoni se sa shumë na është dashur punë e mund për Kosovën. Kurse tani mendoni sa shumë injorancë ka ndaj diasporës. Mendoni si sillen ndaj diasporës subjektet politike. Bile ka raste edhe zvarrë na tërheqin nga dashuria për atdhe”, theksoi për gazetën Sadik Tolaj.

“Të afrohemi më shumë me njëri-tjetrin

Ali Thaçi thekson për gazetën se mundohen me mish e me shpirt të bëjmë të pamundurën që Kosova të ecë përpara.”Sa i përket infrastrukturës, mund të them se është bërë mjaft, por duhet një angazhim dhe afri sa më e madhe me vendlindjen. Unë mendoj se të gjithë neve na mungon atdheu. Prandaj, e them me plot gojën se më e mirë është balta e atdheut se mjalti i atjeshëm. Por, kërkohet të afrohemi më shumë me njëri-tjetrin”, thotë tha ai. Kurse Sinan Rrashkaj thotë se mundi i bashkatdhetarëve i duhet edhe më shumë Kosovës.

“Kosova të bëjë pak më shumë për ne. Mendoni sa shumë investime i duhen Kosovës. Ato remitanca ndihmojmë familjet tona, por ne duhet ta shtojmë këtë lidhje emocionale më shumë me atdheun”, është shprehur ai. Sipas tij, takimet e mërgatës vetë kanë një rëndësi dhe duhet të organizohen jo çdo vit, por dy herë në vit. “Këtu i takojmë njerëzit e të afërmit”, është shprehur ai.

Kurse Shaban Bobaj, nga Korisha, pohon se pushteti duhet të angazhohet shumë për mërgatën dhe së bashku ta zhvillojmë Kosovën.”Atëherë para lufte dhe në luftë ishim si mishi me thoin dhe ai bashkim na solli lirinë, kështu duhet të jemi edhe tash”, ka theksuar Bobaj. Derisa Gëzim Ajgeraj, një nga shkrimtarët e Prizrenit që jeton përkohësisht në Zvicër, mendon se Kosova ka shumë nevojë për diasporën, por se nuk po vlerësohet si duhet në Kosovë.

(Kosova Sot)