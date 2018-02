Haskuka e Demiri dakordohen për bashkëpunim

Ministri i Zhvillimit Rajonal, Rasim Demiri, të mërkurën ka vizituar Kuvendin Komunal të Prizrenit, duke zhvilluar një bashkëbisedim me kryetarin, Mytaher Haskuka. Pas takimit, në një paraqitje para medieve, kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka, tha se me mysafirin e tij ka diskutuar për iniciativat e ministrisë së Zhvillimit Rajonal rreth projekteve të përbashkëta që pritet të realizohen në bashkëpunim me disa komuna nga Rajoni i Prizrenit gjatë vitit në vijim, por theksoi ai, komuna jonë ka nevojë për mbështetje më të madhe, si dhe diskutuam për sanimin e dëmeve që janë shfaqur nga fatkeqësitë natyrore në disa fshatra të zonës së Zhupës”, njoftoi ai.

Ndërkaq, ministri Rasim Demiri, tha se ministria të cilen e drejton ai, në bazë të planifikimeve buxhetore për këtë vit, do të mbështes me projekte investime kapitale në Prizren, duke ofruar gatishmëri për bashkëpunim me kryetarin Haskuka.

“Së pari e urova kryetarin Haskuka për detyrën e rëndësishme të udhëheqjes me komunën e Prizrenit, dhe i ofrova gatishmërinë që të bashkëpunojmë ngusht në realizimin e projekteve në interes të qytetarëve të kësaj komunae nga planifikimet tona buxhetore si ministri për investime kapitale.

Ne tashmë kemi jemi konsoliduar si ministri, dhe kemi hartuar buxhetin e nevojshëm për projekte të cilat ndikojnë në zhvillimin e komunave të vendit. Gjithashtu ne jemi të gatshëm që të intervenojmë edhe në sanimin e gjendjes së rëndë pas rrëshqitjes së dheut në disa lokalitete të zonës së Zhupës, pasi zyrtarët komunal të Prizrenit të kenë kryer analizat në terren”, theksoi ministri Demiri.

Sipas bashkëbiseduesve të sotëm, në këtë takim është folur edhe për disa çështje të tjera, pasi që partia e ministrit Demiri, pritet të përfshihet në koalicion bashkëqeverisës me Prizrenin me partitë tjera që janë pjesë e bashkëqeverisjes me këtë komunë./tvprizreni