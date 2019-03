Haxhi Avdyli: Nga mbyllja e lojërave të fatit do të shpëtojnë qindra familje

Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haxhi Avdyli në seancën e jashtëzakonshme që po mbahet tani tha se nëse deputetët votojnë për mbylljen e lojërave të fatit, atëherë qindra familje do të shpëtojnë nga shkatërrimet, divorcet e vetëvrasje, raporton “Zëri.info”.

“Njerëzit me varsshmëri nga bixhozi kanë qenë rastet më të rënda. Këta njerëz nuk e dëmtojnë vetëm vetën, por dëmtojnë familjen, rrethin e ardhmërinë e fëmijëve të tyre. Këta njerëz kanë shkaktuar dëme dhe fatkeqësi të madhe në familjen e tyre, kanë futur edhe borxhe në familjet e tyre. Numri i njerëzve me vetëvrasje për shkak se janë të varur nga bixhozi është shumë i lartë. Kjo tregon se sa e keqe është kjo për shoqërinë tonë”, tha ai.

Sipas tij, me ndalimin e kazinove do të fitoj familja dhe ekonomia e tyre, e të njëjtën kohë do të fitoj edhe ekonomia e shtetit./Zëri/