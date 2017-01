Hoti: Mafio-politika ngufati ekonominë

Deputeti Enver Hoti (Nisma për Kosovën) tha për Kosova Sot se gjatë tërë këtij viti strukturat mafio-politike po e udhëheqin vendin, Qeveria është ajo që e ka kapur shtetin dhe e ka ngulfatur zhvillimin ekonomik të vendit tonë.

“Prandaj, të gjitha këto institucione janë të ndërtuara për ta zhvatur akoma vendin e jo për ta zhvilluar atë. Kjo sepse udhëhiqen nga njerëz të gabuar që janë të inkriminuar, me vepra të pista dhe interesat e ngushta të klaneve të tyre politike formale e joformale”, ka potencuar ai.

“Kjo Qeveri, për të mbajtur të gjitha këto grupime që e kanë sjellë në pushtet është normale, që ato detyrime bëhen vetëm duke e anashkaluar ligjin dhe duke i shkelur rregullat ligjore, duke ndërhyrë kudo që do të ketë zhvillim të ekonomisë së lirë të tregut dhe me një konkurrencë të tregut të lirë, që krijohet në rrethana të shëndosha e të barabarta. Por, këto grupe mafioze nuk e lejojnë që të bëhet diç e tillë”, potencoi më tutje ai. Opozitari Enver Hoti tha se një përbërje të tillë militantësh partiakë është edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës.

“Këtu, në Kosovë, nuk ka mundësi që të zhvillohet një biznes në kushte të barabarta dhe në një ekonomi të lirë të tregut. Andaj, kjo është arsyeja se përse po heshtin drejtuesit e rinj të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. Sepse ata nuk i pyet askush fare, as ata por as edhe institucionet e tjera që janë të detyruara ‘ex-oficio”, që të zhvillojnë procedurat e tyre ligjore ndaj këtyre keqbërësve”, theksoi ai. Sipas Hotit, askush nuk e pyet as Autoritetin e Konkurrencës e as Zyrën e ZAP-it, sepse raportet e Auditorit të Përgjithshëm i mbulon pluhuri dhe askush nuk i trajton ato.

