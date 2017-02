Hoti zotohet se do t’i mbrojë doganierët nga sulmet fizike

Ministri i Financave Avdullah Hoti, ka reaguar ndaj sulmeve fizike që u kanë ndodhur punonjësve të doganës së Kosovës nga kontrabandistët.

Duke iu referuar rastit të fundit që ndodhi në Vushtrri ku u sulmua ekipi i doganierëve të Drejtorisë së Zbatimit të Ligjit që po ndiqte një rast të aktivitetit kontrabandues me derivate nga Serbia përmes Mitrovicës veriore, Hoti thotë se në bashkëpunim me të gjitha institucionet kompetente do të angazhohet që doganierët të jenë të mbrojtur dhe të respektuar në punën e tyre dhe sulmuesit të dalin para organeve të drejtësisë dhe të marrin dënimin sipas ligjit.

“Shteti i Kosovës parasheh të sigurojë sivjet 1 miliard e 108 milionë euro nga Dogana e Kosovës. Prandaj, kemi obligim shtetëror që të krijojmë të gjitha kushtet e nevojshme për doganierët për të kryer punën e tyre pa u rrezikuar fizikisht nga njerëz të papërgjegjshëm dhe kontrabandistë. Zero tolerancë ndaj atyre që sulmojnë zyrtarët doganorë apo cilindo zyrtarë tjetër shtetërorë”, deklaron Ministria e Financave, transmeton Klan Kosova.

Ministri i Financave e ka shqyrtuar me kujdes edhe shqetësimin e Sindikatës të Doganës të Kosovës për këtë rast dhe për raste të tjera, dhe do të angazhohet që të mobilizohen të gjitha organet kompetente të rendit për të mbrojtur zyrtarët doganorë.