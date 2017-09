Ja kur pritet të ngritet çmimi i cigareve

Çmimi i disa llojeve të cigareve në treg është rritur prej disa ditësh me 10-20 lekë për paketë, raporton zyra e tatimeve në Shqipëri.

Kjo gjë është reflektuar menjëherë nga konsumatorët, të cilëve nuk iu jepet një arsye. Por kompania e cila ka rritur çmimin e ka reklamuar rritjen e çmimit të këtij produkti në administratën tatimore.

Distributorët e kompanive të rëndësishme të importit dhe tregtimit të cigareve shpjeguan se nga 1 janari i vitit 2018, kohë kur pritet të rritet akciza, do të reflektohet menjëherë në çmimin përfundimtar të cigareve, çka do të thotë se konsumatori do ta blejë më shtrenjtë duhanin, shkruan scan.

Sipas tyre, rritja me 5 lekë për paketë+ 20 % TVSH, duke i shtuar dhe rritjen e tregut të pakicës, do të rezultojë me një rritje prej 10 lekë për paketë.

Lind pyetja, a do të ndikojë apo sa do të ndikojë kjo rritje në Shqipëri, tregjet Kosovare?

Ndërkohë abuzimi me rritjen e çmimit në tregjet ndërkombëtare vazhdon, të humbur gjithmonë janë konsumatorët e këtij produkti.

Kjo është njëra anë, pasi një tjetër “abuzim”, apo jo standard i vendeve të BE, është se mungesa e çmimit të paketave të duhanit në pullën fiskale të saj. Kjo lë hapësirë për abuzim të hapur me çmimin në treg si nga importuesit, ashtu edhe shitësit e tregut me pakicë.