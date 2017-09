Kabineti i Ramush Haradinajt me pasuri shumëmilionëshe

Bazuar në deklarimin e pasurisë së tyre në Agjencinë Kundër Korrupsionit, që e kanë bërë në vitin 2017 e disa sish në vitet më herët, nga 13 qeveritarë që janë pjesë e kabinetit të kryeministrit të ri të vendit, tre nga të cilët janë zëvendëskryeministra e 10 të tjerë janë ministra, dëshmon se kabineti i Haradinajt është ndër më të pasurit në rajonin tonë, e mbase edhe më gjerë.

Kryeministri me pasuri milionëshe

Kësisoj, kryeministri i ri i vendit, Ramush Haradinaj, që ditë më parë është zgjedhur, me 61 vota të koalicionit PANA, në formularët e deklarimit të pasurisë për vitin 2017 ka deklaruar patundshmëri në vlerë prej mbi 800 mijë euro. Ai e ka deklaruar një shtëpi banimi prej 950 metra katrorë, të cilën e ka të lëshuar me qira, që vlen 300 mijë euro, shtëpinë familjare – kulla, që vlen 270 mijë euro, tokë kodrinore në vlerë prej 75 mijë euro, tokë -truall që vlen 27 mijë euro dhe shtëpi banimi që vlen 140 mijë euro. Ndryshe, Haradinaj po ashtu ka deklaruar të hyra mujore prej 22 mijë euro, duke e përfshirë pagën nga Kuvendi, pensionet, qiranë e shtëpisë, të hyrat e bashkëshortes etj. Në mes tjerash, Ramush Haradinaj për mediet tona ka deklaruar se gjithë pasurinë e tij e ka bërë pas vitit 2000. Ai në vitin 2014 ka deklaruar shtëpi e tokë, të cilat i ka vlerësuar me 670 mijë euro. Haradinaj në deklarimin e tij të pasurisë për vitin 2015 kishte ndryshuar shumë pak krahasuar me deklarimin që e kishte bërë në vitin 2014. Në vitin 2009 Haradinaj kishte blerë 200 hektarë tokë kodrinore nga privatizimi që e kishte bërë Agjencia Kosovare e Privatizimit. Për 200 hektarë tokë, Haradinaj kishte paguar vetëm 75 mijë euro apo 3 euro e 75 centë për një ari. Po ashtu Haradinaj ka deklaruar edhe 3 vetura dhe një motoçikletë, të cilat i ka vlerësuar me 68,000 euro. Në llogarinë e tij ai ka 13 mijë, të cilat nuk i kanë ndërruar në dy vite të deklarimit. Të hyra vjetore të tij nga paga si deputet dhe pensioni invalidor ka 20,556 euro dhe afër 8 mijë të bashkëshortes. I vetmi ndryshim në deklarimin e pasurisë është se në vitin 2014 Haradinaj kishte afër 3 mijë euro më shumë të hyra vjetore, ose 23 mijë e 100 euro.

Behgjet Pacolli ka deklaruar pasuri prej 340 milionë eurosh

Zëvendëskryeministri i parë i Qeverisë dhe ministër i Jashtëm, Behgjet Pacolli (AKR), është politikani më i pasur në Kosovë. Ai në vitin 2015 ka deklaruar pasuri prej 340 milionë eurosh, përfshirë edhe aeroplanin privat në vlerë 18 milionë euro. Pasurinë e tij Pacolli e ka bërë transparente në Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe në bazë të këtyre raporteve Pacolli në deklarimin e fundit të pasurisë ka deklaruar miliona para në aksione, por edhe para të gatshme. Shuma totale e pasurisë së tij kap shifrën e 340 milionë eurove, ndërsa ndër to 140 milionë euro janë deklaruar nga aksione anonime. Shtëpia jashtë vendit, në vlerë prej 20 milionë euro, hotel ‘Iliria’ 42 milionë euro, si dhe aksionet prej 3 milionë e 600 mijë eurove në hotelin ‘Grand’ në Prishtinë. Po ashtu ai ka thënë se vetëm shtëpia e tij në Hajvali ka vlerë mbi 18 milionë euro, aq sa ka vlerë edhe aeroplani i tij privat. Pasuria më e madhe e tij është ‘Mabetex’, ndërsa shumicën e aksioneve thotë se i ka jashtë vendit.

Limaj, shtëpi, banesa e prona rreth milionëshit

Zëvendëskryeministri tjetër i Qeverisë ‘Haradinaj’, kreu i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka deklaruar se ka në pronësi të tij shtëpi, banesa, disa hektarë tokë. Ai posedon një banesë banimi në sipërfaqe rreth 68 metra katrorë, në vlerën e 70 mijë eurove. Një shtëpi banimi 300 metra katrorë në vlerën e 250 mijë eurove, si dhe 13 hektarë tokë pasuri familjare në vlerën e 500 mijë eurove. E lideri i Nismës nga Kuvendi i Kosovës për pozitën e deputetit merr pagë prej 1 mijë e 377 euro, në baza vjetore rreth 16 mijë e 524 euro. Ndërkohë që bashkëshortja e tij, e cila punon në një ndërmarrje, merr pagë mujore në vlerën e 450 eurove. Limaj ka edhe një kredi në njërën nga bankat në Kosovë, në vlerë 40 mijë euro.

Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj, afro 125 mijë euro të kursyera në bankë

Ndërsa, zëvendëskryeministri tjetër i Qeverisë së Kosovës, Enver Hoxhaj (PDK), ka deklaruar se ka 230 mijë euro pasuri në patundshmëri. Ndërsa janë 121 mijë euro që ai i ka deklaruar se i mban në bankë, kurse 10 mijë euro e vlerëson veturën e tij ‘Audi A6’. Derisa nga paga ai merr gati 18 mijë euro, kurse 3 mijë të tjera i ka në Bankën e Amerikës.

Ministri Dardan Gashi, pasaniku me tri shtëpi dhe një banesë

Zëvendëskryeministri Dardan Gashi disponon një banesë prej 160 metra katrorë nga shitja e trashëgimisë, me një vlerë prej,500.000.00 euro, si dhe ka një shtëpi prej 260 metra katrorë, e blerë me 30 për qind me para, kurse pjesa tjetër me kredi. Ndërsa ka një shtëpi tjetër në vlerën 230.000.00 euro, si edhe një shtëpi familjare dhe 6 ari truall që janë me një vlerë prej 300.000.00 euro. Nga paratë e gatshme ai ka të deponuara në ‘CA/VNICredit’ 8.000.00 euro në Vjenë të Austrisë dhe 5.000.00 euro të tjera në ‘Erste Bank’ – Vjenë Austri. Veç saj, Gashi ka në posedim letra me vlerë prej 1575.857 euro, ku vlera e një letre me vlerë është 15.000 euro, kurse ka edhe 150 letra tjera me vlerë që njëra prej tyre e kanë vlerën e 145.00 eurove. Ai ka obligime financiare prej 20 vitesh në shumën 162.000.00 euro ndaj ‘Factor leasing’. Ndërsa nga të hyrat vjetore nga e drejta e autorit Gashi ka marrë 7.000.00 nga shtëpia botuese në Vjenë – ‘CA-Unikredit’, ndërsa nga paga e Qeverisë së Kosovës ka të deponuara në ‘Raiffeisen Bank’ 15. 240.00 euro, kurse nga paga që ka marrë në gazetën”Incurier” në Vjenë të Austrisë ai i ka të deponuara ato në ‘ERSTE Bank’, 75.000.00 euro.

Ministri Abelard Tahiri, i ri, por milioner

Ndonëse shumë i ri për nga mosha, ministri i ri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, që deri tash ka qenë këshilltar politik i presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar pasuri prej 1 milion e 78 mijë euro (1.078.000) në Agjencinë Kundër Korrupsionit për vitin 2017. Veç tjerash, Tahiri ka deklaruar tri shtëpi banimi, një lokal afarist dhe një parcelë tokë. Të gjitha këto pasuri të paluajtshme, Tahiri i ka deklaruar në emër të tij dhe aty bëjnë pjesë një shtëpi banimi prej 330 metrave katrorë, me vlerë prej 360 mijë eurove. Ndryshe, Tahiri ka sqaruar në AKK prejardhjen e parave për blerjen e kësaj shtëpie në vitin 2012. Ai ka deklaruar edhe një parcelë tokë prej 52 ari, të blerë në vitin 2017. Këtë parcelë tokë Tahiri thotë se e ka paguar pjesën më të madhe, derisa i ka mbetur borxh edhe 8 mijë euro blerësit. Për këtë tokë, ai ka deklaruar se është futur kredi në vlerë 30 mijë euro

Rrustem Berisha me pasurinë e tij i afrohet 1 milionëshit

Ndërsa, ministri i ri i FSK-së, Rrustem Berisha, ndryshe ish-komandanti i Brigadës 138 “Agim Ramadani” dhe ish- luftëtari i luftës së Koshares, në vitin 2017 ka deklaruar pasuri të paluajtshme në vlerë 847. 375 mijë euro. Si pasuri të paluajtshme deputeti i Kuvendit të Kosovës ka deklaruar një traktor dhe pajisje të tjera bujqësore me vlerë 29.950 euro. Vlerën prej 964 euro ai e ka deklaruar si të deponuar në institucione të ndryshme financiare në Prishtinë. Berisha si të hyra vjetore ka deklaruar 25,902 mijë euro, shumë kjo që vjen nga paga vjetore si deputet i Kuvendit të Kosovës dhe nga pensioni që e merr nga FSK-ja.

Pal Lekaj, ministër shumë i pasur

Ministri i ri i Infrastrukturës, që njëherësh është edhe nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, ka deklaruar në Agjencinë Kundër Korrupsionit se ka në pronësi një shtëpi me vlerë 280.000.00 euro, ndërsa tokë me vlerë 1.500,000.00 euro. Veç saj, ministri i ri, Lekaj, ka deklaruar edhe 2 vetura ‘Mercedes’, me vlerë të përbashkët 35.000 euro. 22.223.64 ka qenë paga vjetore e deklaruar, ndërsa 1.459.48 euro përfiton nga mëditjet për udhëtime zyrtare jashtë vendit.

Ministri Uran Ismajli, me shumë aksione në letrat me vlerë

Ministri i ri i Shëndetësisë, Uran Ismajli, ka një banesë në madhësi prej 82.87 metra, e fituar nga e drejta banesore në vitin 1984, në një vlerë prej 124.305.00 euro, si dhe 3 ari tokë të blera me kredi në vlerën 20.000.00 euro. Ai po ashtu ka kapital prej nga 3 mijë euro apo gjithsej 9 mijë euro letra me vlerë në këto kompani: ‘Bon Vivant’, ‘Matise’ dhe ‘Printques’. Ndërsa ka të deponuara 280.00 euro në ‘Raiffaisen Bank’. Derisa obligime financiare ka ndaj NLB-së prej 2.985.00 euro, si edhe ndaj ‘Raiffaisen Bank’ prej,16.627.00 euro dhe obligime për kartën kreditore ndaj ‘Raiffaisen Bank’ në vlerën prej 1.500 euro. Ministri Ismajli ka të hyra vjetore nga paga në Kuvendin e Kosovës 1.703.00 dhe nga paga në Ministrinë e Drejtësisë prej 516.00 euro.

Ministri Bedri Hamza, banesa e vetura me bollëk

Ministri i ri i Financave, ndryshe ish-guvernatori i BQK-së, Bedri Hamza, ka deklaruar se posedon familjarisht dy banesa me vlerë 46 mijë euro dhe 70 mijë euro, ndërsa posedon edhe pasuri të paluejtshme në vlerë 100 mijë euro, të cilën e ka deklaruar si të trashëguar. Po ashtu ish-guvernatori ka tri vetura familjare, një nga të cilat e posedon ai me vlerë 7 mijë euro, ndërsa fëmijëve të tij me vlerë 5 mijë euro dhe e bashkëshortes së tij me vlerë 12 mijë euro. Para të gatshme në bankat e Kosovës ai i ka deklaruar rreth 3 mijë euro, ndërsa paga vjetore sa ka qenë në postin e guvernatorit ka qenë madje 53 mijë e 314 euro.

Ministrja e Integrimeve, Dhurata Hoxha, bukur e pasur

Ndërsa, ministrja Dhurata Hoxha ka deklaruar dy shtëpi me vlerë të përbashkët, prej 400 mijë eurosh, aksione në kompaninë ‘Abellardo’ dhe Kolegjin ESLG me vlerë 57 mijë euro, kredi të ndryshme prej 35 mijë euro dhe paga vjetore prej rreth 20 mijë euro.

Ministri Besim Beqaj, me shtëpi dhe mijëra euro kursime

Ministri për Inovacion dhe Ndërmarrësi, Besim Beqaj, në formularin e AKK-së ka deklaruar se ka në pronësi një shtëpi prej 232 mijë eurosh, shtëpi familjare dhe truall me vlerë 500.000.00 euro pastaj tokë pronë e përbashkët me vlerë 250.00 euro, pastaj një tokë dhe ma prej 5,5 hektarë me një vlerë 500.000.00 eurosh dhe tokë dhe objekte afariste që është blerje familjare me një vlerë prej,1.000.000.00. Ndërkaq bashkëshortja e tij disponon me një makinë ‘Golf’ të vlerës 12.500.00 euro dhe një veturë që e ka blerë me kredi në vlerën 25.000.00 euro. Ndërkaq, në llogarinë e tij bankare ka deklaruar se ka të depozituara më shumë se 234 mijë euro.

Ministri Valdrin Lluka, njeriu me shumë vende pune dhe pozita

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, disponon një shtëpi në pronësi të përbashkët, me një sipërfaqe prej 202.00 metra katrorë, me një vlerë prej 150.000.00 euro. Ka në pronësi një automobil të blerë me kredi në vlerë prej,9.000.00 euro dhe një automobil të prindërve në vlerë prej 18.000.00 euro. Ai po ashtu është posedues i letrave me vlerë në shumën prej 1 mijë eurove kapital në “Development Institute” dhe ka edhe 2.500.00 euro letra të tjera me vlerë në ‘Dardanica Group’. Veç saj ministri Lluka ka obligime financiare ndaj këtyre bankave komerciale, ndaj Bankës Ekonomike, ka një kredi për shtëpi në vlerën 90.000.00 euro, kurse kredia tjetër po ndaj kësaj banke 10.500.00 euro. Derisa, ndaj Bankës Komerciale, BKT-së, ka 3.000.00 euro kurse kredia tjetër po ndaj BKT-së është në vlerën prej 12.000.00 euro. Ndërsa, z. Lluka ka realizuar të hyra vjetore nga MTI-ja në shumën prej 17.160.00 euro nga dividenti, 6.000.00 euro nga mëditjet në MTI,6.000.00 euro, nga paga në Bankën Ekonomike në Gjakovë 10.800.00 euro, nga paga në BKT, në Gjakovë ,4.200.00 euro, si dhe të hyra vjetore nga Trusti në Gjakovë në shumën prej 3.120.00 euro, si dhe të hyrat nga dividenda në ‘Dardania Group’ prej 5.000.00 euro, kurse bashkëshortja e tij ka realizuar të hyra vjetore nga Banka Ekonomike në shumën prej 6.000.00 euro

(Kosova Sot)