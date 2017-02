Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, duket se po e ndjek rrugën e presidentit Thaçi kur vjen puna tek dhuratat.

Ky institucion ka porositur blerjen e dhuratave të argjendit në vlerë prej 5 mijë e 840 euro, shkruan gazeta Fjala.

Sipas KRPP-së, tenderin e ka fituar kompania N.SH “Koci Gallery” ndërsa kontrata do do të nënshkruhet me 10 shkurt. /Gazeta Fjala/