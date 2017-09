Këto vende në Prizren do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS ka njoftuar për vendet që do të përballen me reduktime të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim, shkruan PrizrenPress.

Njoftimi i plotë i KEDS-it për Prizrenin:

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1. Më 10.09.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet Dalja 10 kV Studenqani TS. TS 10(20)/0.4kV te Bunari (Kodi32000018006) prej orës 9:00 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studenqan, Doberdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fab. Plastikës Gani Sallauka. Pompat e ujit: Studenqan, Doberdelan, Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Arsyeja eshte sepse ne ate pjese ku punohet do te nderrohet rrjeti ekzistues me te ri dhe do te vendosen konzollat E,

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1. Më 11.09.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet Dalja 10 kV Budakova (Kodi 32000008) prej orës 10:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi I trases.

2. Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet Hyrja 35KV (Kodi 3000370) prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubovishte, Kukjan, Vranishte,Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore.Ambullanta mjeksisë familjate, Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, Fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste: N.P.T “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne,Xërxe e sharrit, Zgatar, Zym I sharrit, Afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne, Rematex.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele

3. Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet Dalja 35KV (Kodi 3000370) prej orës 12:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubovishte, Kukjan, Vranishte, Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore. Ambullanta mjeksisë familjate, Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, Fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste : N.P.T “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e sharrit, Zgatar,Zym I sharrit, Afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne, Rematex.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele

4. Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet Dalja 10 kV Komuna Mamusha (Kodi 30034005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit .

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi I trases.

5. Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet Dalja 10 kV Brodi (Kodi 30037003) prej orës 11:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Brod dhe afariste:N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.

6. Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet Dalja 10 kV Radesha (Kodi 30037006) prej orës 12:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshatrat:Baqkë,Dikancë,Leshtan,Radesh .

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.