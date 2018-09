Këto vende në Prizren do të mbesin pa rrymë sot

KEDS njofton qytetarët e Prizrenit se gjatë ditës së enjte, me datë 20.09.2018 do të ketë ndërprerje emergjente të energjisë elektrike, për shkak të punimeve që do të zhvillohen.

Ndëprerja e energjisë elektrike do të bëhet prej orës 12:00-14:00, transmeton Klan Kosova.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa rrymë do të mbesin rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat,Bajram Curri, William Walker dhe bizneset:

”Afrioni”, ”Etern Trade”, ”Eulex”, ”Kuk Commerce” , ”Sharri Beton” dhe ”Sharri Plast”, thuhet mes tjerash në njoftimin e KEDS