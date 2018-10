Kompanitë e ndërtimit në Prizren kanë mungesë të fuqisë punëtore

Një nga problemet e theksuara për Kosovën, e veçanërisht për Prizrenin, është largimi i fuqisë punëtore nga Kosova, e sidomos i atyre profesionistëve, të cilët po shkojnë në Perëndim për një jetë më të mirë. Liman Asllani, njohës i zhvillimeve ekonomike dhe njëherësh kryetar i Odës Rajonale të Aleancës Kosovare të Biznesit dega në Prizren, thekson se pas një anketimi që ka bërë Aleanca e Kosovës së Biznesit, arriti në përfundim nga të anketuarit se 20 për qind kompanitë e mëdha ndiejnë mungesën e fuqisë punëtore, e sidomos atyre profesionale. Asllani theksoi për gazetën “Kosova Sot” se duke marrë parasysh që shumë kompani nuk po arrijnë të paguajnë punëtorët, të rinjtë po largohen, kurse Qeveria qendrore është e interesuar për rrugët e jo se si të punësohet rinia. “Tani, kemi nevojë për shkollim profesional dhe rritje të ekonomisë, sepse vetëm rritja e ekonomisë mund të jetë një garanci e së ardhmes. Nëse vazhdon kështu, atëherë vështirë të funksionojë ndonjë kompani si duhet”, theksoi Asllani për “Kosova Sot”.

“Nëse liberalizimi i vizave ndodh, do të jetë problem i madh sigurimi i fuqisë punëtore”

Asllani thekson se Qeveria duhet të orientojë fuqinë punëtore dhe të ofrojë kushte për biznes. “Mirëpo, qëllimi është të krijohet ambient tjetër nga ky që është jo vetëm regjistrimi i bizneseve, sepse me këtë nuk bëhet asgjë, por nëse krijohet klima pozitive, atëherë mund të investojnë investitorët në Kosovë”, thekson ai. Sipas tij, shumë kompani private nuk po arrijnë t’i realizojë planet dhe prandaj ato tashmë edhe po përballem me probleme të mungesës së fuqisë punëtore. Mesazhi i Asllanit është që është koha e fundit të krijohen kushtet më të mira për rininë. Asllani thekson se duhet krijuar kushte më të mira që rinia të mos ikë jashtë. Mendim të njëjtë ka edhe eksperti i ekonomisë Muhamed Krasniqi, i cili largimin e fuqisë punëtore në Prizren e sheh si një dëm të madh. “Që tani këtë problem e kanë mjaft kompani. Mirëpo, nëse liberalizohen vizat garantoj se sigurimi i fuqisë punëtore do të jetë problem i madh”, është shprehur ai.

Eksperti Naser Bajaktari lidhur me këtë temë mendon se nëse sektori publik nuk do ketë mungesë të fuqisë punëtore, sektori privat do jetë më i theksuar, sidomos në ndërtimtari, ku numri më i madh i fuqisë punëtore është pa kualifikime shkollore dhe me rrezik. “Bile, tashmë diçka të këtillë edhe e kemi prezente në rajonin e Prizrenit. Bie fjala, bujqësia shpesh nuk po arrin t’i mbledhë frutat fushore për shkak të mungesës së kësaj fuqie punëtore. Pas liberalizmit as që diskutohet se do të ketë punëtorë. Po ashtu, mungesa e fuqisë punëtore ka mundësi të theksohet edhe ne sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë për shkak të pagesave shumë të ulëta dhe mungesës së investimeve shtetërore”, është shprehu ai. Prof. Dr. Simir Krasniqi pohon se tashmë kompanitë kosovare edhe pa liberalizim të vizave kanë mungesë të punëtorëve profesionistë dhe të kualifikuar. “Çdo ditë po largohen nga kompanitë e mëdha dhe nga Kosova një numër i madh i punëtorëve të kualifikuar dhe profesionistë ku kanë punuar për shumë vjet në këto kompani. Kërkesat e disa shteteve, si Gjermania, ku kemi kërkesa të mëdha për punëtorë profesionistë në profile të ndryshme, janë shumë të mëdha për këta punëtorë, ku çdo ditë janë duke shkuar me viza pune. Mbetet që kompanitë kosovare për këta punëtorë profesionistë që kanë punuar një kohë të gjatë në këto kompani, të krijojnë kushte më të mira për punë dhe të kemi rritje të pagës në sektorin privat. Në qoftë se nuk merren masa, edhe pas liberalizimit të vizave do të largohen një numër i punëtorëve të kualifikuar dhe profesionistë drejt shteteve perëndimore për pagesë më të mirë dhe kushte më të mira të punës. Për fat të keq, tani ka filluar të ndihet mungesa e fuqisë punëtore, edhe pse e kemi numrin e lartë të papunësisë”, është shprehur ai.

(Kosova Sot)