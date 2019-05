Komuna e Prizrenit lanson projektin “Forumi i Bashkë-Investimë dhe Rrjetëzimit”

Komuna e Prizrenit së bashku me organizatën jo-qeveritare Germin, sot lansoi projektin “Forumi i Bashkë-Investimë dhe Rrjetëzimit”, i pari i këtij lloji në nivel lokal, i cili synon të tërheqë investimet e huaja dhe nga diaspora në qytetin e Prizrenit dhe të krijojë lidhje të reja tregtare për bizneset vendore.

Në këtë lansim të organizuar në ambientet e Komunës së Prizrenit, të pranishëm ishin kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, përfaqësuesit e organizatës Germin, të shoqatave vendore të biznesit, Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe të Unionit të Biznesve Shqiptare-Gjermane.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka gjatë këtij lansimi shprehi vullnetin dhe gatishmërinë e Komunës për të promovuar investimet nga diaspora dhe investitorët tjerë të huaj. Kryetari Haskuka theksoi se potenciali i diasporës për investime duhet të kanalizohet në fusha që gjenerojnë punësim dhe të ardhura, e jo vetëm konsum. Ai falenderoi pjesëmarrësit dhe organizatën Germin për lehtësimin e këtij procesi si dhe tha se Komuna është hapur për bashëkpunim dhe mikpritje të investitorëve.

“Forumi i Bashkë-Investimeve dhe Rrjetëzimit do të fokusohet në ofrimin e një pasqyre sa më të qartë për investitorët e jashtëm dhe nga diaspora, si dhe për mundësitë zhvillimore dhe biznesore që i ofron qyteti i Prizrenit. Tërheqja e kompanive të huaja dhe nga diaspora për të investuar në Prizren është një nga synimet kryesore për t’u arritur përmes këtij bashkëpunimi, siç është edhe krijimi i mundësive për të lidhur prodhuesit vendor me partnerë në tregjet e jashtme”, u shpreh Drejtoresha e Germin, Liza Gashi.

Nora Hasani nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare informoi pjesëmarrësit rreth trajnimeve përgaditore që kjo organizatë do t’i bëjë në Prizren gjatë muajit Maj, të cilat do t’i shërbejnë bizneseve lokale për t’i zgjeruar kapacitetet biznesore. Ndërkohë, në emër të Unionit të Biznesve Shqiptare-Gjermane, Bekim Brestovci tha se janë të hapur për bashkëpunim dhe krijimin e urave të komunikimit për të kontribuuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Lirim Krasniqi, Menaxher i Projektit nga Germin, prezantoi informatat më të hollësishme rreth punëve të këtij projekti, të gjeturat nga hulumtimi mbi identifikimin e sektorëve strategjik në Prizren dhe datat e Forumit, i cili pritet të mbahet më 5-7 korrik.

Gjatë lansimit gjithashtu u prezantua platforma www.investinprizren.com e cila do të shërbejë si pikë kontakti dhe informacioni për të interesuarit për të marrë pjesë në këtë ngjarje dhe do të përditësohet në vazhdimësi me informacione rreth mundësive që i ofron qyteti i Prizrenit.

Përfitues të këtij programi/projekti do të jenë qytetarët, bizneset dhe institucionet e Komunës së Prizrenit të mandatuara për zhvillim ekonomik, si dhe kompanitë me potencial investues nga jashtë dhe nga diaspora. Në këtë forum, që pritet të jenë më shumë se 40 investitorë nga diaspora, të cilët kanë shprehur interesimin e tyre për të qenë bashkë-krijues për të ardhmen e Prizrenit.