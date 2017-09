Komuna e Rahovecit vazhdon me realizimin e projekteve

Drejtori i Drejtorisë për Administratë të përgjithshme në Komunën e Rahovecit, Sali Sallteku, ka vizituar të enjten punimet të cilat janë duke vazhduar në ndërtimin e Zyrës së Gjendjes së Regjistrimit Civil në fshatin Qifllak.

Gjatë vizitës së tij të bërë në këtë projekt, Sallteku ka thënë se rregullimi i Zyrës së Gjendjes së Regjistrimit Civil në fshatin Qifllak është obligim i tyre. “Me këtë mund të them se pas përfundimit të ndërtimit të këtij objekti punëtorët të cilët janë duke punuar në zyrën e vjetër do të kenë kushte më të mira. Kjo do të ndikojë që t’u ofrohen shërbime më të mira qytetarëve të cilët vijnë për t’u pajisur me dokumente”, është shprehur ai.

Sallteku ka thënë se me ndërtimin e këtij objekti, tani të gjithë zyrtarët e Zyrave të Gjendjes së Regjistrimit Civil në nivel të Komunës së Rahovecit kanë kushte të mira për punë.