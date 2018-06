Njësiti patrullues ka ndaluar një kombi me targa KS në fshatin Beluce të Leposaviçit, ku gjatë kontrollit i janë gjetur 140 paketa me filtera për cigare me vlerë të konsiderueshëm dhe pa dokumente.

Kursen në Zveçan, njësiti patrullues ka ndaluar një kamion me targa KS, ku gjatë kontrollit i janë gjetur dhe konfiskuar 10 lopë, dhe 4 dele, pa dokumente.

Kamioni me ngarkesë është dërguar në terminalin doganor në Mitrovicë për veprime të mëtejshme.\