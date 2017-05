Kujtim Gashi nënshkruan vendimin për rishikimin e buxhetit

Kryesuesi i Kuvendit të Prizrenit, ka nënshkruar sot vendimin për rishikimin e buxhetit për vitin fiskal 2017.

Sipas tij, me këtë vendim do të plotësohen mjetet për projektet e papërfunduar.

Postimi i plotë në Faceook

Me këtë Vendim do të plotësohen mjetet financiare për projektet e filluara në të cilat ka pasur mungesë të mjeteve financiare, si dhe do të fillojnë së realizuari projektet tjera të planifikuara si:

Ndërtimi i shtratit të “Lumbardhit”;

Renovimi i Stadiumit “Përparim Thaçi”;

Ndërtimi i Teleferikut;

Ndërtimi i Pishinës Olimpike;

Mbulimi i shpenzimeve të varrimit;

Mbulimi i shpenzimeve për mësimdhënësit udhëtarë;

Fillimi i kuzhinës popullore për qytetarët nevojtarë;

Mbështetja financiare për klubet sportive, rinore dhe kulturore;

Mbulimi i shujtës ditore për të gjithë nxënësit e Komunës së Prizrenit nga klasa I-V;

Rritja e kapaciteteve të ujit të pijës në lagjet ku ka mungesë.

Gjithashtu, me këtë vendim do të bëhet e mundur edhe realizimi i qindra projekteve kapitale të cilat kanë filluar ose pritet të fillojnë ditëve në vijim.

Falënderoj të gjithë kolegët, anëtarë të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, për mbështetjen e këtyre projekteve si dhe për votimin e këtij propozimbuxheti.

Fundi i bashkëbisedimit