Kur duhet t’i pushoni punonjësit tuaj nga puna?

Sjelljet e punonjësve kanë qenë gjithmonë burim i frustrimit për menaxherët, dhe ka dërguar në vepra të rëndësishme si ajo e Fredrick Winston Taylor, katër parimet e menaxhimit dhe ajo e Douglas McGregor, Teoria X dhe Teoria Y.

Por sjelljet problematike në vendin e punës duken tani më të zakonshme se kurrë.

Për shembull, Vonda White, 46 vjeçare, kujton se ka pasur një ndjenjë shqetësuese për një punonjës në firmën e saj të sigurimit Collegiate Risk Management. Ai dëshmonte qëndrime negative dhe dukej i distancuar në përballjet ditore me atë. Në fund ajo zbuloi se ai kishte kopjuar bazën e të dhënave të kompanisë dhe po tentonte të ndihmonte një shok për të lansuar një kompani konkurrente, thotë White.

Por, ka edhe me qindra shembuj tjerë, dhe sjelljet e këqija në vendin e punës përhapen sikur zjarri. Sjelljet e këqija të një punonjësi të vetëm mund të kenë efekt të madh në tërë fuqinë punëtore. Gabimet mund të ndodhin më shpesh dhe prodhimi me shumë gjasa do të ngadalësohet. Nëse konsumatorët tuaj hasin në sjellje të këqija nga punonjësit tuaj, ata nuk do të kthehen sërish.

Humbja e avantazhit tuaj konkurrues ndaj një rivali direkt si rezultat i interesit egoist të punonjësit është i papërballueshëm dhe ka efekte serioze në mbijetimin e kompanisë. Coca-Cola, pija e pranishme kudo, po qëndron në krye përshkak se tregu i pijeve të gazuara po ngushtohet, dhe shumë i referohen strategjisë së marketingut rreth asaj të ashtu-quajturës ‘’receta sekrete’’ si çelësi i qëndrimit të saj në një industri që po lufton. Nëse dikush do zbulonte atë ‘’recetë sekrete’’, interesi do të zvogëlohej.

Çështjet e mosmenaxhimit të burimeve të kompanisë ose vjedhjet janë të sigurta se do të bëjnë që biznesi juaj të dështojë.

Çfarë mund të bëhet për të përmirësuar këtë paradoks?

Studiuesit në fushën e menaxhimit të biznesit rekomandojnë performancën e menaxhmentit të cilët inkurajojnë monitorimin ditor të performancës së punonjësve. Mirëpo, në botën tonë të digjitalizuar, përdorimi i teknologjisë sonë të sofistikuar mund të ndihmojë.

Ju mund të instaloni sistemi sigurie për të parandaluar vjedhen apo keqmenaxhimin e burimeve të kompanisë. Ju mund të keni pamje në kohë reale të punonjësve tuaj. Përdorimi i GPS për gjurmimin e punonjësve në mjete të pronësuara nga punëdhënësit është një strategji e mirë për të kufizuar përdorimin e mjeteve të kompanisë për biznese private.

Instalimi i programeve është një mundësi e zbatueshme për të zvogëluar çrregullimet e punonjësve në vendin e punës. Duke kërkuar tërësisht aplikacionin më të mirë të përgjimit, mund të zgjedhni programin i cili përshtatet më së miri me strukturën e organizatës dhe i cili mund të gjurmojë veprimet e telefonëve.

Ka gjithashtu aplikacione të ndryshme përgjimi për iPhone. Këto aplikacione mund të ruajnë kompaninë tuaj nga punonjësit e pandershëm. Ju gjithashtu mund të instaloni programe të cilat parandalojnë punonjësit nga kopjimi i dosjeve të mëdha ose të shumta.

Në fund, mos hezitoni të pushoni punonjësit me etika të këqija të punës. Nëse jo, ata do të korruptojnë ata të mirët dhe do të shkatërrojnë kompaninë tuaj.

Njerëzit janë të paparashikueshëm. Prandaj, nëse nuk e dini se çfarë bëjnë punonjësit kur ju nuk jeni aty, duhet të jeni të gatshëm për gjithçka. (Entrepreneur)

*Richard Agu është një studiues dhe shkrimtar i pavarur, pasionant i ndërmarrësisë dhe vetë-zhvillimit.