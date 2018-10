Lirohet rryma për biznese, por jo për amvisëritë

Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë ka vendosur të mos i ndryshojë tarifat e energjisë elektrike për amvisëritë, përkundër që kishte mundësi për t’i uluar ato.

Por, ZRRE-ja ka vendosur që rrymën të lirojë vetëm për biznese. Bordi ka vendosur që çmimi i rrymës për konsumatorët industrial, komercial dhe të ndriçimit publik të lirohet për 5 për qind.

Vendimi për tarifa të reja pritet të hyjë në fuqi nga data 1 nëntor.

Kjo ulje e çmimit të energjisë elektrike nuk do të jetë retroaktive, përkundër që një vendim i tillë është dashur të zbatohet nga muaji 1 prill. Ky vendim do të jetë në fuqi deri me 1 prill, kur bordi i ZRrE-së duhet të marr vendim të ri për tarifat pas azhurnimeve të nevojshme.

Vendimi i ZRRE-së është mbështetur në faktin që bizneset kanë paguar çmim më të lartë të energjisë krahasuar me konsumatorët e amvisërisë dhe rrjedhimisht ka pasur ndër-subvencione në mes të këtyre konsumatorëve.

Kallxo.com ka raportuar për propozimin e ZRRE-së për të ulur tarifat e energjisë, e cila mbështetet kryesisht në kthimin e mjeteve tek konsumatorët nga ndërmarrjet energjetike për shkak të dështimit në realizim të investimeve.