Mes kundërshtimesh pozitë – opozitë barten 1.7 milionë euro të mbetura nga viti i kaluar

Kuvendi Komunal i Prizrenit në mbledhjen e të enjtes, ndër të tjera ka shqyrtuar dy pika të rendit të ditës: bartjen e mjeteve nga vitet 2015/16, në projektet kapitale për vitin fiskal 2017 dhe raportin përfundimtar të realizimit të buxhetit për vitin e kaluar 2016.

Zenel Ahmetaj zyrtar i Drejtorisë së Financave, duke shpjeguar para anëtarëve të Kuvendit, rreth bartjes së mjeteve nga të hyrat vetjake, tha se nga viti 2015 janë mbi 170 mijë euro, ndërsa nga viti 2016 janë mbi 1 milion e 600 mijë euro që duhet të barten dhe destinohen në projektet kapitale të vitit 2017.

Ai ka dhënë shpjegimet, por me to nuk janë pajtuar kuvendarët e opozitës. Mybera Mustafa nga LDK-ja, tha se me ligj lejohet bartja e këtyre mjeteve nga të hyrat vetjake, por shtoi ajo, janë disa pozicione të paqarta rreth bartjes së këtyre mjeteve.

“ 100 mijë euro janë ndarë për për kubëzim të rrugëve, e nuk shpjegohet cilat rrugë. 130 mijë euro janë për ndriçim publik, dhe nuk janë pak nëse nuk e dimë ku shkojnë këto mjete. 130 mijë euro destinohen për drunj dekorativ. Është shumë e madhe për drunj dekorativ e nuk janë pak pasi nuk e dimë ku do të mbillen këta drunj dekorativ. 40mijë euro destinohen për renovim të objekteve. Nuk janë pak mjete që të mos e dimë cilat objekte do të rinovohen” tha Mybera Mustafa.

Skender Susuri, nga Nisma për Kosovën kontestoi bazën ligjore për bartjen e këtyre mjeteve ndërsa Drita Millaku tha se këto para të cilave nuk u dihet vendi i destinimit, janë para të fushatës.

Zyrtari i Drejtorisë së Financave Zenel Ahmetaj ka sqaruar para kuvendareve se të gjitha projektet në dokument janë të vitit të kaluar. “Projektet janë realizuar por për arsye të ndryshme nuk janë paguar” tha ai

Nga 26 kuvendarë prezentë 15 votuan për bartjen e këtyre mjeteve, 5 votuan kundër dhe 6 abstenuan.

Mendime të ndryshme pozitë – opozitë pati edhe në pikën e rendit të ditës rreth raportit përfundimtar të realizimit të buxhetit për vitin e kaluar 2016.

Drejtori i Financave Ertan Simitçi duke paraqitur të dhënat e raportit tha se mjete suficit kanë mbetur rreth 190 mijë euro që i bie 1 përqind e shumës së alokuar nga qeveria. Ai tha se Raporti financiar është përgatitur me të gjitha të dhënat financiare në drejtim të transparencës dhe llogaridhënies, dhe përfshin analizat krahasuese, pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve. Kopja fizike e raportit u është shpërndarë anëtarëve të Kuvendit dhe të gjithë të interesuarve për këtë raport.

Opozita e lavdëroi drejtorin e Financave për raportin, por e akuzuan kryetarin e Komunës për menaxhim të dobët të buxhetit.

“Në krahasim me vitet e kaluara shuma e mbetur nga granti qeveritar është shumë më e vogël, por nuk do të thoja se është sukses, pasi kjo shumë është e barabartë me dy ambulance të kompletuara” tha Mybrea Mustafa e LDK-së.

Kritikat në adresë të Komunës sidomos u përqendruan në të hyrat vetjake dhe sidomos në mos arkëtimin e mjeteve nga shfrytëzimi i pronës së Komunës së Prizrenit./Gazetaere.com/