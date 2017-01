Milionat e shtetit po keqpërdoren nga ndërmarrjet publike

Fondet e ndara nga Qeveria e Kosovës, për ti ndihmuar ndërrmarrjet publike, dyshohet se po keqpërdoren nga këto të fundit.

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, në mbledhjen e fundit të Qeverisë, ka ngritur si shqetësim se mjetet që ndahen nga buxheti për t’i mbuluar shpenzimet e ndërmarrjeve publike, po shkojnë për bonuse e shpërblime të veçanta për menaxhmentin dhe bordet, e jo për investime, shkruan Gazeta Fjala.

Gazeta Fjala, ka siguruar listën e plotë të këtyre ndërmarrjeve të cilat marrin miliona euro nga buxheti i shtetit.

E para në listë është ndërmarrja publike Trainkos, pastaj Infrakos, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica”, Aeroporti i Gjakovës, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Drini i Bardhë, Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë, si dhe ndërmarrjet publike e lokale të hedhurinave.

Hiç më pak se 4 milionë e 500 mijë euro, ndahen nga shteti për të liruar nga pagesa qytetarët të cilët nuk mund ti përballojnë shpenzimet pulike.

Me këtë shumë hyjnë pagesat për të gjithë sektorët qoftë, energji, ujë e mbeturina.

Vetëm për të paguar ndërrmarrjen Trainkos, ndahen nga shteti 500 mijë euro. Ndryshe për ndërrmarrjen Infrakos, shpenzohen 700 mijë euro.

Për ujë dhe hedhurina paguhen 1 milion e 440 mijë euro. Për aeroportin e Gjakovës, shpenzohen 130 mijë euro.

Gjiganti Metalurgjik “ Trepça”, paguhet 3 milionë e 83 mijë euro. Ndërsa për ngrohtoren e Gjakovës, shpenzohen 400 mijë euro.

Tërë këto shuma sipas kryeministrit po keqpërdoren nga ndërrmarrjet publike, për interesa personale.

Sipas përgjigjeve që Gazeta Fjala, ka marrë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, me vendimin e Qeverisë së Kosovës, mjete financiare janë ndarë për të paguar edhe disa ndërrmarrje tjera publike.

“Me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës, janë ndarë edhe këto subvencione për këto Ndërmarrje Publike : KMDK 200,000.00 Euro Infrakos 100,000.00 Euro Drini i Bardhë 100,000.00 Euro KRU Mitrovica 300,000.00 Euro Aeroporti i Gjakovës 30,000.00 Euro dhe 100,000.00 Euro KRM Uniteti 100,000.00 Euro”, thuhet në përgjigjet e MZHE-së, dhënë Gazetës Fjala.

MZHE: Ndërrmarrjet paguhen për të ofruar shërbime më të mira

Gazeta Fjala, ka kërkuar sqarime nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, se cila është arsyeja e ndarjës së shumës buxhetore për të paguar kompanitë, derisa në përgjigjet që ka marrë thuhet se e tërë kjo bëhet për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët.

“…sipas Ligjeve ne fuqi, me Ligjin e buxhetit për vitin 2016 është paraparë Subvencionimi i pjesshëm i kostove operative te pa mbuluara nga aktiviteti i NP-ve si afektim i skemave sociale dhe vendimeve te Rregullatoreve, me qellim te ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët e Republikës së Kosovës”, tregon për Gazetën Fjala, Naim Zeqiri, zyrtar për informim në MZHE.

Nga janari do të merren masa

Për keqpërdorimet e dyshuara, kryeministri Mustafa ka paralajmëruar se prej janarit, do të fillojnë të hetojnë e të marrin vendime për ndërrmarrjet publike.

Mustafa tregon se për këtë punë është marrë vesh me zëvendëskryeministrin Kuqi, që prej janarit të marrin vendim për disa ndërrmarrje publike.

Kryeministri është lutur që të aprovojnë këtë vendim, për të likuiduar pagesat për të liruar organizatat që janë në gjendje të rëndë.

“Kemi biseduar edhe me zëvendëskryeministrin Kuçi për këtë nevojë, që të bashkërendisim, por unë ju kisha propozuar që sot ta aprovojmë dhe për këtë arsye kam thirrur mbledhjen sot, që të japim hapësirë për t’u likuiduar pagesat, të cilat duhet të bëhen dhe për t’u liruar disa organizata që i kemi në situatë mjaft të rëndë, pastaj në fillim të vitit të kemi parasysh këtë që u tha në Qeveri sa i përket zgjidhjes së problemeve dhe përkatësisht vendimeve që do të marrim lidhur me disa ndërmarrje publike”, ka thënë Mustafa. /Gazeta Fjala/