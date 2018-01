Në Austri nuk mund të vozitet me patentë shofer të Kosovës

Oda Ekonomike e Kosovës ka thënë se bizneset në Kosovë janë të diskrimiunuara sa i përket transportit të mallrave për shkak të mungesës së dokumenteve të automjeteve për lëvizjen e lirë nëpër vende, si dhe mos-njohjen e patentit për shofer të lëshuar nga institucionet e Kosovës. OEK-u thotë se secili transport ngarkohet me një kosto shtesë prej 2,500-3,000 euro. E sikur Kosova të ishte e barabartë me shtetet tjera, atëherë do të hapeshin 20,000 vende të reja të punës.

Komuniteti i biznesit Kosovar është i orientuar më tepër në veprimtari ekonomike, shërbyese e tregtare dhe në këtë drejtim transporti është një seksion i cili po të shfrytëzohej me të drejta të barabarta me homologët nga rajoni, në Kosovë do të hapeshin afër 20.000 vende të punës në këto shërbime”, thuhet komunikatën e lëshuar Oda Ekonomike e Kosovës.

Një shqetësim tjetër është edhe fakti që Austria e pamundëson kalimin tranzit nëpër këtë shtet, drejt vendeve të tjera evropiane sepse nuk e pranon patent-shoferin e lëshuar nga institucionet kosovare, poashtu shqetëson fakti i procedurave burokratike për dhënien e vizave që është shndërruar në një ndër barrierat më të theksuar për biznesin vendor sidomos në vitin 2016, 2017 e për fat të keq po vazhdon edhe në vitin 2018.

“Oda Ekonomike apelon tek institucionet vendore që me urgjencë të kontaktojnë institucionet e shtetit mik të Austrisë për të diskutuar lidhur me këtë barrierë shqetësuese sepse ne jemi pjesë e Ballkanit Perëndimore dhe shpresojmë të jemi pjesë e familjes evropiane, ndërkohë futja e Kosovës në grupin e këtyre shteteve është dëmi më i madh që i bëhet, qoftë në aspektin ekonomik, integrues, psikologjik e më së shumti në imazh”, thuhet në komunikatën e OEK-ut.

Në aspektin rajonal dhe në implementimin e CEFTA-së vet fakti që dy shtete nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, sic është Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, në të njëjtën kohë ato nuk pranojnë dokumentacione dhe e pamundësojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, shërbimeve dhe mallrave nga Kosova me ç’rast e bëjnë të pamundur të jemi të barabartë dhe konkurrues në këtë pikëpamje.

Vet fakti që ne si shtet nuk posedojmë kartonin e gjelbër, ATA-karnetin, TIR-karnetin dhe shumë dokumente obligative për biznes ndërkombëtar, bizneset vendore janë të obliguara që të shfrytëzojnë shërbimet transportuese nga vendet e rajonit gjë që e ngrit koston e importit dhe e godet drejtpërdrejtë qytetarin.

Aq më keq është fakti që shumë kompani vendore posedojnë mjete transportuese, por është i pamundur shfrytëzimi i tyre, e në të njëjtën kohë një maunë importesh nga vendet evropiane e ngarkon koston e importuese në 2500-3000 Euro.