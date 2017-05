Në Malishevë vazhdon realizimi i projekteve kapitale

Sot është mbajtur mbledhja e rregullt e Këshillit të Drejtorëve, të cilën e ka drejtuar nënkryetari i Komunës së Malishevës, Rexhep Mazreku. Në këtë mbledhje, u bë e ditur se është duke vazhduar realizimi i projekteve kapitale, sipas planifikimeve të bëra, dhe sipas listës së projekteve të miratuara nga Kuvendi i Komunës.

“Dinamika e realizimit të projekteve po ecën sipas planit dhe afateve të parapara në asfaltimin e rrugëve nëpër fshatrat e Komunës së Malishevës, si dhe kanalizimeve të cilat janë në fazën përmbyllëse”, tha drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit, Ahmet Morina.

Kjo dinamikë e realizimit të projekteve vazhdon me ritëm edhe në përmbushjen e kërkesave të blegtorëve të Komunës së Malishevës. Drejtori i Bujqësisë, Murat Hoxha, ka beërë me dije se pritet të subvencionohen edhe njëqind blegtorë me makina mjelëse.

“Kjo dinamikë e realizimit të projekteve vazhdon me ritëm edhe në përmbushjen e kërkesave të blegtorëve të Komunës së Malishevës, ku pritet të subvencionohen edhe njëqind blegtor me makina mjelëse”, ka thënë Hoxha, në raportimin e tij.

Po ashtu, sipas tij, në fushën e perimtarisë dhe pemëtarisë, janë shtuar ankesat për dëmet që u sollën ngricat e prillit, fermerëve në Malishevë, ku përveç 27 fermerëve që u ankuan dhe u inspektuan më herët, ankuesit e tashëm, paraqesin dëmin në vlerë, prej tetëdhjetë mijë euro. Sipas Hoxhës, vazhdon edhe aksioni për përkujdesjen ndaj qenve endacak, të cilët po sjellin mjaft problem, e këtij problem i shtohet edhe paraqitja e sëmundjes “gungore”, te kafshët, ku për pasojë ka pasur edhe ngordhje të gjedheve.

Drejtori i Inspektoratit, Fadil Shala, ka bërë të ditur se nga sot ka filluar aksioni pesëditorë “T’i eliminojmë deponitë ilegale” të mbeturinave, në Komunën e Malishevës.

“Ky aksion realizohet në bashkëpunim me GIZ-in”, ka bërë të ditur Shala. /PrizrenPress.com/