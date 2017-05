Në prill shpenzimet për jetesë më të larta për 1 përqind

Shpenzimet e jetesës në prill të vitit 2017, në krahasim me prillin e vitit 2016 shënon rritje prej një përqind, ndërsa në krahasim me muajin e kaluar për 0,3 përqind. Rritje shënojnë edhe çmimet me pakicë për 2,2 përqind në krahasim me prillin e vitit të kaluar, ndërsa në krahasim me muajin e kaluar për 0,1 përqind.

Sipas të dhënave të publikuara të Entit Shtetëror të Statistikës, rritje e indekseve të jetesës në prill të vitit 2017, në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar është vërejtur tek perimet e freskëta dhe të ngrira përveç patates për 15,8 përqind, frutat freskëta dhe të ngrira për 11, 7 përqind, patatet për 4.1 përqind, arrat dhe produktet e frutave të thata me 1.4 përqind, vezët për 1.2 përqind, kosi për 0.7 përqind, cigaret 0.5 përqind, produkte të tjera të mishit, produktet e peshkut dhe të frutave të detit, perimet e thata, perimet e konservuara dhe të tjera të përpunuara për 0.4 përqind, sheqeri, reçeli, mjalti, çokollatat dhe ëmbëlsirat për 0.3 përqind dhe buka për 0.2 përqind.

Në prill, gjithashtu rritje të Indeksit të çmimeve të konsumit është regjistruar edhe tek qilimat dhe mbulesat tjera të dyshemesë për 2.8 përqind, pajisje fotografike dhe kinematografike dhe instrumentet optike për 2.0 përqind, të sigurimeve për 1.8 përqind, materialet e zyrave dhe materialet për vizatim për 1.6 përqind, këpucët për 1.2 përqind, biçikletat, kopshte, bimët dhe lulet, shërbimet për rekreim dhe sport dhe shërbimet për akomodim për 0.9 përqind, lojëra, lodra dhe hobi për 0.7 përqind, riparimi i pajisjeve elektrike për 0.6 përqind, pajisjet për pranim, regjistrim dhe riprodhim i zërit dhe fotove 0.5 përqind, shërbimet për mirëmbajtjen dhe riparimin e banesës, sende të tjera personale dhe shërbime financiare të papërmendura në vende tjera për 0.3 përqind, veshje, pajisje të mëdha, aranzhmane turistike, shërbime hotelerike dhe artikuj të higjienës personale dhe shëndetit me 0.2 përqind.

Ulje në Indeksin e Çmimeve të Konsumit në muajin prill 2017, në krahasim me muajin e kaluar është regjistruar në produktet e tjera ushqimore për 1.3 përqind, mishi për 1.2 përqind, frutat e ngrira për 0.8 përqind, pijet alkoolike për 0, 5 përqind, peshku dhe frutat e detit për 0.4 përqind.

Një rënie e indeksit të shpenzimeve është regjistruar në pajisjet e informacionit me 7.2 përqind, gazit për amvisëri me 4.7 përqind, lëndë djegëse të lëngëta për amvisëri për 4.2 përqind, pajisjet për telefon dhe faks për 3 përqind për shërbimet spitalore për 2,5 përqind, lëndët djegëse të lëngshme dhe lubrifikantët, si pjesë e pajisjeve për pajisjeve për transportin personal për 2.2 përqind, tekstilet shtëpiake dhe automjetet për 0.6 përqind, mjetet dhe pajisjet për shtëpi dhe kopshte, produkte të tjera mjekësore dhe aparatet terapeutike, të shërbimeve për kulturë dhe shërbime të tjera që nuk janë përmendur më vend tjetër për 0.4 përqind, pajisjet për pastrimi dhe mirëmbajtjen e banesës dhe transporti ajror i udhëtarëve për 0.3 përqind.