NP-ve u duhet fshesë e fortë

Askush nuk e di se deri kur do të vazhdojnë, që të zhvaten deri në falimentim ndërmarrjet publike në Kosovë, përkatësisht se a do të lejojë qeveria e re me Ramush Haradinaj në krye që të vazhdojë kjo traditë negative e shkatërrimit të pronës së shtetit. Analistët dhe shoqëria civile e përfaqë- suesit e biznesit shprehen se asnjëra nga qeveritë e Kosovës deri më sot, të paktën, nuk kanë synuar dhe nuk kanë denjuar, që të rregullojnë pagat zhvatëse dhe super të larta të anëtarëve të bordeve dhe shefave të ndërmarrjeve publike, duke e shtruar për diskutim problemin se përse kjo çështje nuk u rregullua me Ligjin mbi pagat.

Ata pyesin se përse deri më sot ende nuk ka asnjë shembull të marrjes së përgjegjë- sisë nga ndonjë bord i NP-ve për gjendjen e organizatës, të cilën e udhëheqin edhe kur situata në këto NP, do ta kërkonte një gatishmëri të tillë. Analistët e shoqëria civile me të drejtë pyesin se përse të gjitha qeveritë e deritanishme të Kosovës, si dhe Kuvendi nuk janë marrë asnjëherë me përgjegjësit e dështimeve nëpër këto ndërmarrje publike. Ata pyesin po ashtu se përse Kuvendi e as qeveria nuk u morën asnjëherë me hetimet e të gjithë tenderëve njëburimorë, që u dhanë përmes këtyre ndërmarrjeve publike dhe jo vetëm, por edhe për mënyrën se si u dhanë tenderët jashtëligjshëm në këto ndërmarrje publike

Bordet e politizuara

Kreu i OJQ-së “Çohu”, Arton Demhasaj, për gazetën “Kosova Sot” vlerëson se ka disa vite e veçanërisht nga pavarësia e deri më sot, që shoqëria civile tashmë ka dhënë vërejtje të shumta për emërimet në bordin e ndërmarrjeve publike. “Me këtë rast dua që t’ju përkujtoj se emërtime të tilla ka pasur në shumë kompani, si: “Ibër-Lepenc”, në bordin e Hekurudhave të Kosovës – INFRAKOS, në bordin e ndërmarrjes publike Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe në bordin e Aeroportit të Gjakovës”, u shpreh ai. “Në këto borde ka vetëm politizim dhe nepotizëm, pasi shumica e të emëruarve janë figura politike, të afërt me politikën dhe familjarë të politikanëve”, theksoi Demhasaj. “Derisa të kemi veprime të tilla nga kjo këtë klasë politike, e cila është e koncentruar në keqpërdorimin e së mirës publike për interesa private, familjare dhe partiake, do të kemi borde të politizuara në vend. Kjo, ngase në këto borde ka vetëm politizim dhe nepotizëm, pasi shumica e të emëruarve janë figura politike, të afërt me politikën dhe familjarë të politikanëve”, potencoi ai.

Ndërmarrjet në rrezik

Lideri i AKB-së, Agim Shahini, për “Kosova Sot” tha se është për keqardhje, pasi që nga përfundimi i luftës e deri më sot në të gjitha NP-të kosovare, qeveritë e deritashme të Kosovës e kanë bërë emërimin e anëtarëve të bordeve publike, përmes një procesi, që lirisht mund të themi se këto emërime konsiderohen të politizuara, pasi që të emëruarit konsiderohen njerëz që përfaqësojnë politikën ose që janë të lidhur familjarisht me figura të njohura politike. “Nëse edhe në të ardhmen u vazhdua me këso lloje të emërtimeve, them lirshëm se këto emërime nuk do të sjellin ndonjë përparim në ndërmarrjet publike, pasi emërimet e këtilla po bëhen në kundërshtim me normat demokratike të qeverisjes së mirë dhe do ta dëmtojnë zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve publike dhe vetë zhvillimin ekonomik, si një nga prioritetet e proklamuara të kësaj qeverie”, theksoi ai. Sipas Shahinit, këto emërime janë bërë objekt diskutimi dhe reagimi nga ana e shoqërisë civile, që me të drejtë konstatojnë se në këto borde ka vetëm politizim dhe nepotizëm, pasi shumica e të emëruarve janë figura politike, të afërt me politikën dhe familjarë të politikanëve.

Image

Tenderomania u injorua qëllimshëm

Ekonomisti Dardan Grapci për gazetën “Kosova Sot” thotë se NP-të, në Kosovë, do të zhvaten derisa të gjithë ata që janë të inkriminuar politikë të arrestohen dhe kjo pritet që të ndodhë me fillimin e punës së Gjykatës Speciale në Kosovë. “Mbetem me shpresë se këto skandale do të përfundojnë deri në vitin 2018- 2019”. Por, analisti Grapci tha se është për keqardhje se përse Kuvendi i Kosovës dhe qeveria e mëparshme nuk janë marrë me hetimet lidhur me tenderët njëburimorë për shkak të korrupsionit. “Shpresoj se me Qeverinë e re ‘Ramush Haradinaj’, kjo problematikë do të përfundojë në të mirë të qytetarëve tanë dhe jo ndaj atyre që e varfëruan qytetarin, duke ua vjedhur paratë e tyre”, tha ai. Eksperti Florim Rudhani tha për “Kosova Sot” se që nga paslufta e deri më sot në qeverisjen e kompanive tona që ishin në pronësi të shtetit, tashmë është krijuar një traditë e brishtë, sepse shumica e bordeve të NP-ve po konsiderohen strehë e familjarëve dhe militantëve partiakë të partive në pushtet, dhe gjithashtu konsiderohen si strehë e krimit dhe korrupsionit, sepse nuk ka asnjë mbikëqyrje dhe llogaridhënie mbi punën që bëhet nëpër këto borde. “Në asnjë mënyrë nuk duhet të harrojmë rastin e PTK-së, e cila për gati disa vite ka humbur vlerën më shumë se 10 fish, për shkak të interesave të anëtareve të këtyre bordeve. Logjika dhe ligji kërkojnë që në këto borde të jenë të vendosur profesionistët, ndërsa shumica prej tyre janë të mbushura me familjarë dhe militantë të partive, shumica sish nga PDK-ja dhe e tëra kjo po bëhet me qëllim që të kontrollohen këto ndërmarrje, sepse qarkullimi i parasë publike është i koncentruar në këto borde”, potencoi ai. Sipas Rudhanit, përderisa këto borde nuk janë llogaridhënëse dhe transparente, nuk pritet që ato të jenë efikase. “E tëra kjo po ndodh, ngase deri sot ende nuk ka shembull të marrjes së përgjegjësisë nga ndonjë bord për gjendjen e organizatës, të cilën e udhëheqin edhe kur situata në to do ta kërkonte një gatishmëri të tillë”, theksoi ai. Sipas tij, që e keqja të jetë edhe më e madhe as Kuvendi i Kosovë, por edhe as qeveria nuk u morën fare asnjëherë me hetimet e të gjithë tenderëve njëburimorë që janë dhënë përmes këtyre NP-ve, duke mos u ndriçuar asnjëherë mënyra se si u dhanë tenderët jashtëligjshëm në këto NP.

Image

Shkeljet e NP-ve kaluan në heshtje

Analisti dhe ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Xhevdet Neziraj, për gazetën “Kosova Sot” se të gjitha ndërmarrjet publike në Kosovë, që nga paslufta nuk kanë operuar me ndonjë afarizëm pozitiv, por përkundrazi disa ndërmarrje kanë qenë edhe barrë e buxhetit të Kosovës e ndonjë NP-je, që ka punuar me afarizëm pozitiv ato atë afarizëm dhe fitim e kanë bërë në shpinë të qytetarëve të vendit, siç bie fjala PTKja me shërbimet e ‘Vala’-s, që ka qenë më e shtrenjta në Evropë. “Këto ndërmarrje kanë shërbyer vetëm për të punësuar klientelë të njerëzve të fuqishëm në vend dhe që menaxhmenti dhe bordi i këtyre ndërmarrjeve kanë marrë paga të larta, që kanë qenë më të larta edhe se paga e kryetarit ose të kryeministrit të vendit”, ka thënë ai.

Analisti Neziraj thotë se gjithashtu performanca e NP-ve në të gjitha raportet e auditimeve kanë dalë si jo të suksesshme dhe të cilat kanë bërë shkelje të mëdha gjatë veprimtarisë së tyre. “Shpeshherë kanë dhënë tenderë njëburimorë, që janë të ndaluar me ligje, gjithashtu për shkak të menaxhimit të dobët të tyre kanë ardhur buzë falimentimit”, theksoi ai. “PTK-ja, e cila ka qenë ndër kompanitë më profitabile në vend, si dhe vlera e saj ka qenë miliardëshe, tani shumë shpejt nëse nuk ndërmerret ndonjë masë që të shitet ajo kompani do të falimentojë”, tha Neziraj.

Sipas tij, qeveria e re duhet që të ndërmarrë masa të shpejta, me qëllim që të shpë- tojë diçka nga ajo që ka mbetur në këtë ndërmarrje dhe duhet një transparencë e plotë nga ana e bordeve të këtyre ndërmarrjeve, si dhe Komisioni i zhvillimit ekonomik të kërkojë raporte të detajizuara për performancën e këtyre ndërmarrjeve, me qëllim që më vonë të ndërmerren masa.

Armata e të punësuarve, në funksion të partive

Përfaqësuesi i shoqërisë civile, Selatin Kaçaniku (‘Konsumatori’) tha për “Kosova Sot” partitë – ndërmarrjet publike, bordet e tyre dhe mekanizmat i kanë burim të dytë të financave për vete dhe për politikanët e tyre, në të cilat në menaxhmentet dhe bordet e tyre emërohen si ekspertë, specialistë, profesionistë. “Se sa ata vërtet janë ekspertë, specialistë, profesionistë shihet nga cilësia e produkteve dhe performanca e shërbimeve që ia ofrojnë ata qytetarit konsumator të tyre dhe taksapagues”, tha ai. “Institucionet dhe partitë politike kurrë nuk do t’i ulin rrogat, kurrë nuk do t’i rregullojnë me Ligjin mbi pagat, kurrë nuk do të marrin përgjegjësinë e ‘marionetave’ të tyre, sepse secili prej tyre paguan ‘ujem’ te partia për rrogën e lartë në menaxhment ose bord, sepse e dinë që merita i takon partisë. Partisë i paguajnë ‘haraç’ edhe ministrat, shefat e agjencioneve”, theksoi Kaçaniku. “Edhe ‘formula’ e mbipopullimit të institucioneve, ndërmarrjeve publike, agjencioneve është e njëjtë, sepse janë 2/3-at e afro 90.000 të të punësuarve, që janë në funksion të partive politike, e jo në shërbim të atdheut, popullit, qytetarit konsumator taksapagues. Kjo përkundër faktit se partitë politike financohen nga buxheti i gjeneruar, nga qytetari konsumator taksapagues”,vlerëson Kaçaniku.

(Kosova Sot)