Opozita e ekzekutivi i Suharekës përplasen lidhur me përfitimet nga “Let’s Do It Kosova”

Shpërndarja e 500 kontejnerëve dhe 500 shportave për mbeturina për komunat që kanë treguar angazhim në fushatën “Ta Pastrojmë Kosovën” ka bërë që opozitarët në Suharekë ta kritikojnë ekzekutivin komunal.

Sipas Degës së PDK-së, Komuna e Suharekës nuk ka përfituar nga ky donacion ani pse pushteti lokal është krenuar se ka qenë lidere në aksionin e pastrimit të mjedisit. Por lidhur me këtë çështje ka reaguar kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, i cili ka theksuar se për angazhimin e dëshmuar në këtë fushatë, në fillim të këtij viti kjo komunë ka përfituar grantin prej 100 mijë eurosh nga MMPH-ja dhe organizata joqeveritare “Let’s Do It Kosova”.

Dega e PDK-së në Suharekë ka pohuar se organizata e sipërpërmendur ka dhuruar kontejnerë dhe shporta për mbeturina për komunat që janë angazhuar më së shumti në aksionin e pastrimit të mjedisit.