Opozita ‘gozhdon’ Komunën e Prizrenit

Punësimet në administratën publike të komunës së Prizrenit po bëhen sipas përkatësisë politike. Kështu akuzon opozita në komunën e Prizrenit. Zëdhënësi i degës së LDK-së në Prizren, Shkëmbim Cikaqi, është shprehur për “Kosova Sot” se në Prizren punësime politike ka shumë.

“Punësimet familjare pa kriter dhe ofendimi i qytetarëve prizrenas me konkurse sa për sy e faqe nuk kanë të ndalur nga kjo qeverisje lokale, tashmë e kapitulluar. Nga reagimi ynë i fundit lidhur me ish-rastin e drejtoreshës për punë dhe mirëqenie sociale dhe ku pranohet edhe në konkursin e hapur për zyrtarë për biblioteka, tashmë sheshazi ka dalë në pah se kjo pozitë është mbajtur peng, ngase paska qenë e rezervuar për nipin (djalin e vëllait) të Ramadan Mujës”.

Ai tutje shtoi: “Lidhur me këtë rast, Dega e LDK-së në Prizren ndien keqardhje për fatin e qytetit dhe qytetarëve prizrenas që pandershmërisht tash e tetë vjet udhëhiqen nga një grup njerëzish që para së gjithash kanë vetëm interesin personal e familjar. Njëherësh u bëjmë thirrje edhe organeve të hetuesisë që të merren me seriozisht me këtë rast dhe shumë raste të tjera si kjo, në të kundërtën ato do të mbesin si të mirëqena”, thotë zëdhënësi Cikaqi, shkruan gazeta Kosova Sot.

Vazhdon trendi i tenderomanisë

Edhe Nisma për Kosovën reagon ndaj keqpërdorimeve nga Komuna e Prizrenit. Deputeti Zafir Berisha, kryetar i degës së kësaj partie në Prizren, shkruan:”Të kapluar nga ethet e humbjes së zgjedhjeve, Qeveria e Ramadan Mujës në Prizren, në mungesë të vizionit dhe objektivave për t’u shërbyer qytetarëve pa dallime, ka vazhduar trendin e tenderomanisë, ku ka hapur shumë projekte për investime, një numër i të cilëve u shërben individëve të caktuar dhe militantëve partiakë. Rasti më eklatant i investimit për ujin e pijes në fshatin Gënqar, tregon nivelin e këtij pushteti, i cili megjithëse rreth 300 familje të këtij fshati janë pa ujë të pijes, ata kanë investuar shumen prej 60 mijë euro nga paratë e taksapaguesve, për ta furnizuar me ujë të pijes vetëm një familje të aktivistit të tyre partiak”. Ai shprehet se për punësimet partiake do të mbledhin shumë më shumë fakte në këtë drejtim.

Punësime në kohë zgjedhjesh

Artan Abarashi, nga lëvizja “Vetëvendosje”, është shprehur për “Kosova Sot” se rastet e tilla në të kaluarën tregojnë se punësimet në kohë zgjedhjesh bëhen për qëllime klienteliste dhe stabilizimit të bazës votuese të partisë në pushtet.

“Veçanërisht tani, pas skandaleve të shumta dhe performancës së dobët qeverisëse, ku dukshëm është lëkundur mbështetja ndaj partisë që qeveris Komunën e Prizrenit. Përpos ngarkesës së madhe buxhetore dhe shkeljes së procedurave në fuqi, kjo fushatë e punësimit antiligjor do ta dëmtojë dukshëm administratën komunale me mbingarkesë të punëtorëve dhe uljen e performancës dhe cilësisë që shërbimeve profesionale si rezultat i stafit të jokualifikuar”, është shprehur ai. Ne u munduam lidhur me këto akuza të marrim edhe një prononcim nga zëdhënësi i komunës së Prizrenit, Ymer Berisha, mirëpo ai u shpreh se gjendej zyrtarisht jashtë Prizrenit dhe nuk mund të përgjigjej për akuzat e opozitës. Ai tha se përgjigjet e tij do t’i japë në ditët në vijim.

(Kosova Sot)