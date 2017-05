Pesë dështimet në ekonomi të Qeverisë Mustafa

Pothuajse asnjë projekt i madh në ekonomi nuk ka shkuar përpara në kohën e Qeverisë se udhëhequr nga Isa Mustafa. Me rënien e Qeverisë sot, pas votimit të mocionit të opozitës, Isa Mustafa nuk do të humbë vetëm postin e kryeministrit.

Ai do të bartë barrën e dështimit për Trepçën, licencimi i Telekom-Serbia në Kosovë, humbjen e 30 milionë eurove të PTK-së nga Arbitrazhi në lëndën e “Z-Mobile” e kontratën me “Countour Global” për ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”.

Janë këto vetëm disa nga arsyet që kanë listuar partitë opozitare në mocionin që u votua sot në Kuvend. Të gjitha janë arsye ekonomike, që lidhen me profesionin e të parit të ekzekutivit.

Ndërsa demarkacioni, që ishte temë për gati gjithë mandatin e koalicionit LDK-PDK, nuk përmendet askund.

Mustafës në dokumentin e opozitës i është kërkuar llogari për, siç thuhet në dokument, krizën e thellë energjetike në vend dhe dështimin e Qeverisë për anëtarësimin e Kosovës në ENTSO, që do të nënkuptonte fillimin e punës për ndërtimin e interkonjeksionit me Shqipërinë.

Përveç kësaj ekzekutivi akuzohet për zaptimin e bordeve nga partitë në pushtet, për çfarë edhe opozita kërkon që ti ndërpritet mandati. Kreu i Qeverisë, Isa Mustafa nuk ka pranuar t’i adresohen këto telashe si dështim. “Kam pritur se Mocioni i opozitës do të përmbajë diçka që kemi punuar keq apo s’kemi punuar atë që kemi premtuar.

Por, se kësaj Qeverie do të tentohet t’i adresohen keqpërdorimet, vjedhjet, abuzimet e aferat me të cilat asnjë vendim dhe anëtar i kësaj Qeverie s’ka të bëjë, nuk kam pritur!”, pati shkruar në llogarinë e tij në Facebook Mustafa.

Problemi më i madh do të jetë me ndërmarrjen Trepça. Qeveria nën udhëheqjen e Mustafes nuk arriti as pas shtatë muajsh ta themeloi Bordin mbikëqyrës siç obligohet me Ligjin për Trepçën. Mungesa e këtij bordi e ka paralizuar totalisht çfarëdo vendimmarrje nga menaxhmenti aktual i Trepçës. Ndryshe nga qeveritë e mëhershme, kjo qeveri do të mbahet mend për ngecjen e pothuajse të gjitha projekteve të mëdha ekonomike në vend. /Gazeta Fjala/