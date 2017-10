Prizren: Familja që ushqehet në kuzhinën humanitare nxirret në rrugë

I zoti i shtëpisë, Ramadan Syla, para tre ditësh ka marrë vendimin se objekti ku banojnë do të rrënohet. Nëse kjo ndodh, çifti Syla, Ramadani dhe Eminja, thonë se u mbetet vetëm një rrugë, që së bashku me vajzën e tyre të mendojnë për atë më të keqën,vdekjen, ngase askush nuk po u ndihmon që disi ta zbusin varfërinë e skajshme, kurse vetë kanë telashe me shëndetin

Kjo familje do të largohet nga strehimi i përkohshëm, ngase objekti do të rrënohet

Në rrugën “Fehmi LLadrovci” numër 67, banon familja Syla, e cila jeton në gjendje të rëndë, sepse vetëm para tri ditësh kanë marrë një vendim se mund të mbeten pa atë strofull sado që është e pabanueshme, por aty kjo familje e ka strehën dhe nga aty frymojnë ende. Kurse, për të gjithë këtë gjendje të rëndë ekonomike tregon i zoti i kësaj shtëpi Ramadan Syla, i cili thotë se këtu e bën jetën e një qeni dhe se tashmë është invalid në njërën dorë.

Gjykatat e neglizhojnë për invaliditetin

Ai tregon se tani e pesë vjet ka ndjekur të gjithë proceduarat ligjore që t’i paguhet së paku dëmi fizik, por deri më tani gjykata e ka neglizhuar këtë gjë. Ai tregon se nuk po arrin të punojë dhe jetojnë në kushtet shumë të rënda. Syla thotë se ka prejardhje nga komuna e Vushtrrisë, është nga Stanoci, dhe se atje nuk ka kurrfarë pasurie dhe këtu jeton jetën e rëndë baras me vdekjen, siç shprehet ai. Emine Syla, bashkëshortja e Ramadanit, me moshë vetëm 41-vjeçare, nënë e dy vajzave, tani e 20 vjet bën jetë të tmerrshme, duke banuar nëpër shtëpi të braktisura dhe pa mundësi të një jete normale. Pavarësisht faktit që statistikat çdo herë ndryshohen, ka rënie apo ngritje të tyre, termi varfëri dhe papunësi ekziston në fjalorin e përditshëm kosovar dhe është pjesë e shoqërisë tonë, e cila si duket nuk po e gjen assesi derën që të paktën të zbutet ky fenomen. Kjo gjendje po ashtu pasqyron faktin se Kosova është më e varfra jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë. Ikja e kosovarëve para një viti duke imigruar për në shtete të tjera, përkatësisht në Hungari, me mundësi depërtimi për në shtetet e tjera, padyshim se është një shenjë alarmi se shoqëria kosovare ka probleme dhe sfida të mëdha. Këto probleme dhe sfida edhe më shumë rëndojnë realitetin.

Familja nuk ka para as për ngrohje

Kriza e rëndë e varfërisë më së shumti po rëndon familjet sociale, të cilët në kushte minimale kalojnë jetën e tyre duke arritur që t’i sigurojnë vetëm gjërat elementare të jetesës.”Po gjatë dimrit për ngrohje përdor dru, standardin askund s’e kemi. E ngroh vetëm një dhomë se më shumë s`ke shanse, kur e di se 40 euro duhet të paguash për një metër dru, përderisa marr vetëm 75 euro ndihma sociale. Katastrofë bëhet nëse do ta përdorja edhe rrymën elektrike për t`u ngrohur gjatë dimrit”, thotë zonja e shtëpisë Emine Syla, duke shtuar se disa herë ka dashur t’i japë fund jetës, sepse s’ka asnjë kusht jetese, po tashmë thotë se ajo dhe burri i saj jetojnë vetëm për vajzën tonë. “Këtu ku jetojmë kundërmon erë e rëndë kanalizimi, pastaj për shkak të gjendjes sime të sëmurë rëndë, si dhe burrit që e ka humbur aftësinë e punës, jemi duke bërë jetë si mos më keq” tha Eminja, duke shtuar se janë duke vdekur gradualisht. “Kërkojmë një ndihmë solidare të na sigurojë një jetë pak më normale se kjo që po e bëjmë. Unë vërtet jam keq, por edhe burri është keq, mezi gjen punë krahu”, thotë e zonja e shtëpisë Emine Syla, duke shtuar se nëse ka vullnet të ndihmohet kjo familje, atëherë atë mund ta bëjnë në numrin e telefonit 049 526 505, ose të sjellin ndihma në rrugën”Fehmi Lladrovci”, ku dhe jetojnë.

Edhe kjo familje u largua nga Kosova, por i kthyen

Gjatë eksodit që ndodhi para më shumë se një vit, edhe kjo familje u largua nga Kosova për në Austri. Ishin vendosur në Pemberg, në afërsi të Vienanajshtat, por Eminja tregon se nga atje, edhe pse kishte edhe katër termine mjekësore për trajtim psikik, ishin kthyer dhunshëm për në Kosovë. “Mirëpo, kjo jetë e vështirë, siç është kjo që po e bëjmë tani, na detyron që të apelojmë te njerëzit shpirtmirë që të na ndihmojnë që së paku të kemi një strehë”, thotë Eminja dhe shpreson në vullnetin e njerëzve të mirë. “Bamirës ka Kosova dhe pas këtij shkrimi e lusim Zotin që të na gjendet dikush që dëshiron të na ndihmojë, jo vetëm për ne, por edhe për hatër të kësaj vajze, e cila, edhe pse 20- vjeçare, ende është e papunë, e parrugë, siç thotë populli”, pohon Eminja për “Kosova Sot”, duke përdorur në fund shprehjen se shpresa vdes e fundit.

(Kosova Sot)