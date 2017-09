Prizren: IAPP “Dituria” edhe me një program të certifikuar

Instituti për aftësime profesionale dhe përkrahje të punësimit “Dituria” me dy programet e akredituara nga Autoriteti Kombëtar i kualifikimeve i Ministrisë së Arsimit, me standardet e BE-së aftëson dhe certifikon kandidatët me programin e njohur në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian.

Instituti për aftësime profesionale dhe përkrahje të punësimit “Dituria” (IAPP) me programin parukeri (floktar) është akredituar në qershor të 2017. Drejtori i këtij Instituti Bashkim Sylejmani njofton se “Dituria” është instituti i vetëm në Rajonin e Dukagjinit që është akredituar me këtë program nga nga Autoriteti Kombëtar i kualifikimeve i Ministrisë së Arsimit.

“Programi është quajtur “Parukeri” me një standard të përbashkët të Kosovës dhe Shqipërisë dhe është akredituar nga Ministria e Arsimit. Është program me tetë module me 240 orë mësimi teori e praktikë, të cilat janë bazat e parukerisë dhe make up-it. Është vlerësuar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve se është një program solid, me të cilin kandidatët e interesuar arrijnë të aftësohen dhe certifikohen si parukere profesioniste”, tha Sylejmani për Gazetere.

Pas akreditimit nga Autoriteti Kombëtar i kualifikimeve i Ministrisë së Arsimit, IAPP “Dituria” ka të drejtë lëshimin e dy certifikatave. Certifikatat e të arriturave ku përfshihet programi i pjesshëm deri në katër module dhe certifikata kombëtare profesionale, ku kandidatët e marrin komplet programin me 8 module. Këtyre kandidatëve u jepet certifikata kombëtare profesionale, që njihet në të gjitha vendet e BE-së.

Trajnerja Saime Lota, e cila shkollën profesionale të kozmetikës e ka kryer në Sarajevë dhe është instruktore e parukerisë thotë se ka interesim të madh për aftësime profesionale nga kandidatet që kanë pak njohuri por edhe ato që nuk kanë njohuri fare për profesionin.

“Është profesion vizionar që kërkon imagjinatë. Puna jonë gjithmonë kërkon avancim me gjëra e forma të reja që vijnë gjithmonë e më të bukura” tha Lota për Gazetaere.

Sipas trajneres Lota, marrja e mësimeve kryesore në Institutin për aftësime profesionale dhe përkrahje të punësimit “Dituria” është baza ose themeli i profesionit, dhe kandidatët që aftësohen këtu janë të gatshëm për ta ushtruar profesionin ndërsa më tej profesionalizmi sipas saj arrihet me punë të vazhdueshme.

“Instituti për aftësime profesionale dhe përkrahje të punësimit “Dituria” ofron kushteve ideale për aftësim. Kandidatët marrin 100 përqind të njohurive të profesionit. Ata këtu i mësojnë krejt çka ju duhet por profesionalizimi arrihet dhe perfeksionohet gjatë punës së vazhdueshme” shprehet Lota.

Kreativiteti dhe imagjinata varen nga kandidati. Arlinda Xhemajli shprehet shumë e kënaqur me aftësimin e saj në IAPP “Dituria”.

“Po i përvetësoj shumë të fshehta të profesionit që nuk i kam ditur dhe sidomos pjesa parktike është shumë e rëndësishme dhe më ka ndihmuar shumë që të jem e gatshme që pas këtij aftësimi të jem e pavarur në profesion” tha për Gazetaere Arlinda Xhemajli.

Saide Aliaj, nënë e dy fëmijëve tashmë të rritur, thotë se e ka të kryer shkollën e mesme, por s’ka punë prandaj aftësohet në këtë profesion që të punojë ndihmojë familjen.

Ajo shprehet shumë e kënaqur me aftësimin dhe thotë se pas përfundimit do të jetë e gatshme që ta aplikojë në praktikë profesionin.

IAPP “Dituria” është në proces të akreditimit edhe në programin metal punues (saldues) sepse kërkesat për këtë profesion në tregun e punës janë të mëdha. Drejtori Bashkim Sylejmani pohon se nga përvoja e deritashme, interesimi i kandidatëve, por edhe interesimi i tregut të punës dhe gjetjes së vetes në këtë treg nga këta kandidatë dëshmon suksesin e këtyre programeve por edhe nevojën e akreditimit të programeve të reja.