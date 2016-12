PTK-ja drejt falimentimit, fajtorët në liri

Ekspertë të ekonomisë, drejtues të dikurshëm të Odës Ekonomike të Kosovës dhe ish-ministra dhe deputetë të pozitës dhe opozitës, pas shqiptimit të vendimit që e ka bërë ditë më parë Gjykata e Arbitrazhit me seli në Vjenë të Austrisë, duke e shpallur fajtor menaxhmentin e PTK-së përballë kërkesave të kompanisë ‘Z- Mobile’, dhe duke e dënuar me 30 milionë euro, vlerësojnë se shqiptimi i këtij dënimi po e dërgon Telekomin kosovar drejt falimentimit, për shkak të keqmenaxhimit më shumë se 10-vjeçar,shkruan gazeta Kosova Sot.

Ata kanë potencuar se për këtë gjendje, në të cilën ka ardhur PTKja e Kosovës përgjegjësinë në radhë të parë duhet që ta mbajë Qeveria e Kosovës, që është edhe aksionari kryesor i PTK-së, por duke vlerësuar se nga përgjegjësia nuk duhet që të shpëtojnë as edhe ish-ministrat përkatës, drejtuesit e mëhershëm të ARKEP-it, si dhe ishdrejtorët e PTK-së që kanë qenë ndër vite deri te ky i fundit.

Ekspertët dhe deputetët janë të mendimit se janë pikërisht ata fajtorët, që duhet akuzuar dhe ndaj tyre duhet kërkuar llogari për shkakun se të njëjtët e kanë përgatitur këtë falimentim, duke e zhvatur dhe duke e shkatërruar mizorisht, kriminalisht këtë korporatë, duke përdorur me këtë rast metodat e njohura zhvatëse dhe shkatërruese të parave të popullit e të buxhetit të shtetit. Veç saj, analistët janë të mendimit se deri tek kjo gjendje e rëndë ka ardhur edhe si pasojë e punësimit enorm të punëtorëve në mënyrë nepotiste dhe klienteliste (familjarët dhe bashkëpartiakët), pa kurrfarë justifikimi për nevojën e angazhimit të tyre në punë konkrete, e ka shndërruar PTK-në në ndërmarrje klienteliste dhe joprofitabile.

Fajin e ka Qeveria

I zhgënjyer me situatën e mjerë ku ka ardhur sot buzë falimentimit PTK-ja, është shprehur edhe ish-ministri i Financave, Haki Shatri. Ai për gazetën “Kosova Sot” tha se përgjegjës për këtë gjendje të PTK-së ekskluzivisht është Qeveria, në kohën kur kanë ndodhur veprimet e dëmshme për këtë aset të vendit. “Kjo Qeveri është fajtore, kurse palët e tjera janë biznese private dhe janë rregullat e biznesit dhe të njëjtët kanë bërë kontrata e kanë fituar, andaj ia pafshin hairin”, tha ai. “Kjo është njëri nga shumë gabimet, sepse po të ishte vetëm ky gabim e të fitonte me nga100 milionë si në kohën kur unë kam qenë ministër i Financave asgjë nuk do ta gjente PTK-në”, tha ai.

Eksperti i ekonomisë, Ismajl Kastrati , ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për “Kosova Sot” se kjo çka po ndodh (po i përgatitet) rreth PTK-së dhe në PTK, është kambana e fundit e alarmit për shoqërinë kosovare, se me pronën publike qëllimisht po keqmenaxhohet për vite me radhë. “Punësimi enorm i punëtorëve në mënyrë nepotiste dhe klienteliste (familjarët dhe bashkëpartiakët), pa kurrfarë justifikimi për nevojën e angazhimit të tyre në punë konkrete, e ka shndërruar PTK-në në ndërmarrje klienteliste dhe joprofitabile. Po ashtu, ai thotë se dhënia e një pjese të veprimtarisë më fitimprurëse kompanisë ‘Devolli’ (‘Z-Mobile’) ia ka ngushtuar mundësitë e ushtrimit të suksesshëm të afarizmit në PTK.

“Kastrati vlerësoi se pengimi i PTK-së për të investuar në avancimin e teknologjisë bashkëkohore në hap me konkurrencën, vetëm për të tërheqë dividendën sa më të madhe nga Qeveria e Kosovës. “Shitja e PTK-së kompanisë “AXOS “, kompani kjo pothuajse anonime, me qëllim që aksionarë të bëhen oligarkët kosovarë, PTK-në përfundimisht e ka sjellë në situatë ku asetet e saj kanë rënë kanë substancialisht në tregun ndërkombëtar”. Ai tha se PTK-ja shansin më të mirë për shitje e kishte me Telekomin kroat (‘Deutsche Telekom’), por kërkesa për pagesën e 50 milionëve jashtë çmimit zyrtar (korrupsion klasik), bëri që Telekomi kroat të tërhiqet. “Këtu edhe ka filluar rënia e PTK-së dhe kjo që ka dalë në shesh ditëve të fundit (shumëkush e ka ditur, disa edhe e kanë pritur), PTK-në e çon drejt falimentimit”, theksoi ai.

Menaxhimi skandaloz i ndërmarrjeve publike

Ndërsa bankieri Milazim Abazi tha për “Kosova Sot” se menaxhimi i ndërmarrjeve publike dhe PTK-së në përgjithësi është skandaloz, skandaloz është edhe krejt menaxhimi i parasë publike. “Edhe PTK-ja nuk ka qenë përjashtim, bile është dalluar për keqmenaxhim në vazhdimësi. Politizimi i bordeve dhe i menaxhmentit, si dhe ndërfutja e ministrive përkatëse në vendimmarrje investive dhe në punësim kanë qenë edhe shkaktarët kryesorë të zhvillimit të korrupsionit endemik në ndërmarrjet publike”, tha ai. Analisti Abazi sqaroi se ndërmarrjet publike po shfrytëzohen për punësime partiakësh, familjarësh dhe po bëhen burim i financimit të partive në pushtet përmes tenderëve të ndryshëm.

“Përgjegjësi për keqmenaxhim të PTKsë duhet të japin përveç menaxhmentit dhe bordit, edhe ministrat që në vazhdimësi i kanë futur duart në vendimmarrjen e PTK-së. Përgjegjësi duhet të japin edhe organet e ndjekjes, sepse keqpërdorimet në PTK i ka ditur tërë opinioni publik, por nuk kanë dashur t’i dinë organet e ndjekjes”, u shpreh më tej ai. Sipas Abazit, është koha e fundit që organet e ndjekjes të veprojnë në mënyrë që t’u tregohet vendi të gjithë keqpërdoruesve.