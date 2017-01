Ramadan Muja “shpërndan” tenderë

Kryetari i Prizrenit, Ramadan Muja, bashkë me drejtorët e tij, ka marrë vendim për hapjen e disa tenderëve. Tenderët do të hapen në disa sektorë.

Zëdhënësi i Komunës së Prizrenit, Ymer Berisha tha se me këto vendime komuna ka filluar të realizojë projektet e planifikuara për këtë vit.

“Komuna fuqishëm fillon realizimin e projekteve të planifikuara për vitin 2017”, tha Berisha, shkruan PrizrenPress.

Vendimet e Ekzekutivit të Prizrenit

Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës:

Shpallë tenderët: hartimin e projekteve të ndryshme për objektet shkollore sipas planifikimit të investimeve kapitale për vitin 2017 (hartimi i 5 projekteve), rregullimin e izolimit (nëpër klasa) në shkollën fillore të mesme të ultë “Mustafa Bakija” në Prizren.

Drejtoria e Shëndetësisë:

Kërkon të hapë tenderët: Sigurimi fizik i objekteve shëndetësore të shëndetësisë primare, ndërtimin e QMF-së në fshatin Gjonaj, instalimin e klimatizimit dhe ventilimit qendror në QKMF dhe lejimin e mjeteve për mbështetje financiare për mjekim të pacientëve me kancer (27 pacientë), me nga 300 euro.

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural:

Hapë tenderët për rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe pastrimi i kanaleve kulluese, furnizim të fermerëve me folje plastike të zezë për fushë të hapur, vaksinimin e qenve kundër tërbimit, furnizim me farë misri për fermerët e komunës së Prizrenit, furnizim me motokultivator dhe mjete të imta bujqësore, ngritjen e 10 stallave për lopë qumështore me participim, riparimin e rrugëve fushore në fshatrat e komunës së Prizrenit dhe ngritjen e 50 serrave, me participim.

Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale:

Kërkon mjete financiare për furnizim me karburant-naftë, për nevojat e OJQ “Handikos”, mbulimin e shpenzimeve të varrimit të Afrim Osekut, shpallë tenderin për “Kuzhinë Popullore” me qëllim të ushqimit, të qytetarëve në nevojë.

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit:

Kërkon realizimin e 8 projekteve sipas planifikimit të investimeve kapitale për vitin 2017, formimin dhe emërimin e Këshillit Drejtues të

Teatrit Profesionist të Prizrenit.

Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë:

Lejon mjete financiare për furnizim me material ndërtimor për renovimin e shtëpisë së djegur të Fiqirije Kelmendi, shpallë tenderin për realizimin e 5 projekteve sipas planifikimit të investimeve kapitale për vitin 2017.

Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik:

Fillon tenderin për ndërtimin e infrastrukturës në Parkun Ekonomik në Lubizhdë-faza e pestë, shpallë konkurs ndërkombëtar për hartimin e projektit për Parkun Botanik mbi Lagjen Nënkala, krijimin e ambientit në Gorozhup si destinacion turistik.

Drejtoria e Administratës:

Kërkoi lejimin e furnizimit me derivate të naftës për SHFD-së dhe OVL-së të UÇK-së, nga operatori ekonomik i cili bënë furnizimin e Komunës me karburante.

Drejtoria e Shërbimeve Publike:

Shpallë tenderët: Ndërtimin e infrastrukturës në Tusuz, rregullimin e trotuarit dhe rrugicave në fshatin Atmaxhë, ndërtimin e rrugës “Fahredin Hoti”, ndërtimin e rrugëve lokale në Korishë, ndërtimin e trotuarit dhe rrugicave në Lubeqevë, ndërtimin e infrastrukturës në fshatin Kushnin-Has, ndërtimin e kanalizimit dhe rrugicave në fshatin Zhur, ndërtimin e rrugëve në fshatin Tupec, ndërtimin e kanalizimit në fshatin Hoqë e Qytetit, ndërtimin e kanalizimit në fshatin Zym, ndërtimin e rrugës “Bajram Curr-Tusuz”, ndërtimin e rrugës‘’Zojz-Smaq”, rregullimin e ujësjellësit për lagjet: “Dardani”, “Bazhdarhane”, “11 Marsi” dhe “2 Korriku”, ndërtimin e rrugës “I.Kelmendi” dhe “Rugova”, realizon projektin “Efiçienca e ndriçimit publik” në komunën e Prizrenit, rregullimin e mureve mbrojtëse në fshatrat e Lumëbardhit, grumbullimin, transportimin dhe deponimin e mbeturinave në komunën e Prizrenit dhe mirëmbajtjen e databazës së Sektorit të Menaxhimit të Mbeturinave.