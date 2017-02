Rreth 500 mijë vetë përfitojnë nga falja e borxheve

Ministria e Financave ka bërë të ditur se nga falja e borxheve publike kanë përfituar 500 mijë qytetarë.

Në takimin e parë për vitin 2017 të Komisionit Koordinues për Faljen e Borxheve, zëvendësministri Agim Krasniqi ka vlerësuar të arriturat dhe përpjekjet gjatë periudhës njëvjeçare, nga 2 shtator 2015 deri më 2 shtator 2016, në zbatimin e Ligjit për faljen e borxheve publike.

Me këtë rast, ai inkurajoi anëtarët e këtij Komisioni dhe gjithë institucionet përgjegjëse që t’i intensifikojnë aktivitetet e tyre në zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-043 për faljen e borxheve publike të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 05/L-119.

Ndërsa, kryetari i Komisionit Koordinues për faljen e borxheve Agron Thaqi, bëri të ditur se “Bazuar në raportin përmbledhës, gjatë periudhës një vjeçare, përkatësisht periudha nga 2 shtator 2015 deri më 2 shtator 2016, në zbatim të Ligjit Nr. 05/L-043 për faljen e borxheve publike, nga Institucionet Shtetërore dhe Ndërmarrjet Publike, është punuar në fushën e informimit publik për të qenë qytetarët sa më të njoftuar rreth afateve dhe procedurave ligjore për të cilat është kërkuar nga ta të përmbushen”.

Ai tha se një numër i konsiderueshëm i personave kanë arritur dhe nënshkruar kontratë me institucionet përkatëse për pagesën e detyrimeve me këste.

“Gjatë periudhës një vjeçare, në zbatim të Ligjit për faljen e borxheve publike, me automatizëm janë shlyer borxhet deri në 100 Euro që kapin shumën prej 38,205,955.71 Euro. Për periudhën 2009-2014 janë inkasuar mjete në shumën prej 45,816,691.86 Euro, ndërsa për periudhën 2000-2008 janë falur borxhet në shumën prej afërsisht 240 milionë Euro, duke përfshirë këtu shlyerjen me automatizëm të borxheve dhe faljen nga e cila kanë përfituar personat fizik dhe juridik në përputhje me procedurat dhe kriteret ligjore”, shtoi kryetari i Komisionit për faljen e borxheve publike Agron Thaqi. /AktivPress