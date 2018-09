Rrezikohen investimet e BE-së për rehabilitim të hekurudhës

E autorizuara e “Infrakos”, Flora Çekaj, gjatë seancës gjyqësore të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prizren, ka kërkuar që gjykata të marrë vendim me të cilin do të detyrojë kompaninë e ndërtimit, “Fat Group”, që të largojë rrethojën dhe një ventil të ujit të vendosur në pronë të saj. Çekaj, gjatë kësaj seance gjyqësore, ka deklaruar se nga skica e vendit të ngjarjes të përpiluar nga eksperti i gjeodezisë vërehet se në pronën e “Infrakos” është vendosur një ventil uji dhe po ashtu ka potencuar se leja për ndërtim e dhënë nga Komuna e Prizrenit dhe ndërtimi i objektit banesor janë në kundërshtim me Ligjin mbi Hekurudhat e Kosovës.

Në anën tjetër, i autorizuari i të paditurës, avokati Fitim Shporta, ka deklaruar se ndërtimi i objektit banesor dhe afarist është kryer në pronën ku pronar është i padituri dhe se në asnjë mënyrë nuk është prekur prona e paditëses, ndërsa ka propozuar të ftohet eksperti i gjeodezisë për të sqaruar ekspertizën pasi që, sipas tij, ka paqartësi. Gjykata ka marrë vendim që të thirret eksperti i gjeodezisë për të elaboruar ekspertizën dhe për të sqaruar paqartësitë. Në padi thuhet se ndërhyrjet e tilla në shtratin e hekurudhës po e rrezikon investimin e premtuar të Bashkimit Evropian për të rivitalizuar linjën hekurudhore Prizren-Xërxë-Klinë. Raste si ky ka me bollëk ku janë shfaqur uzurpime të shumta, që pamundësojnë rivitalizimin e hekurudhës.

Ndryshimi i planit rregullues

Dëmet që janë shkaktuar nga uzurpimet besohet se janë bukur të larta. Lidhur me këtë problem, ne kemi arritur të sigurojmë edhe kopjen e marrëveshjes në mes të përfaqësuesit të “Infrakos,” Agron Thaçit, dhe kryetarit të komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ku thuhet se “Infrakos” duhet të formojë një komision profesional, i cili duhet të analizojë pastaj të gjitha uzurpimet dhe lirimin pronë shtetërore, si dhe duhet të trajtojë dhe të iniciojnë ndryshimin e planit rregullues për proceduarat e rikthimit të pronave hekurudhës. Fatmir Memaj, drejtori i Urbanizmit, është shprehur për gazetën se “Infrakos” duhet të formojë komisionin për këtë çështje, por nuk është në dijeni të asaj se çfarë ka ndodhur. Kurse drejtori i inspektorateve në KK të Prizrenit, Islam Thaçi, pohon të jenë në dijeni për përgjegjësitë dhe kompetencat e të gjithë drejtorëve dhe kryetarit.”Pres formimin e komisionit e të përbashkët nga të dy palët. Pas punës dhe vendimeve të komisionit duhet filluar me lirimin e hapësirave”, është shprehur ai. Prizrenasit pa marrë parasysh këto vendime apo vendimet tjera shprehet se treni duhet të vijë deri në Prizren dhe sipas tyre njëri ndër problemet që nga paslufta po i mundon qytetarët është pikërisht fakti se tashmë në Prizren nuk vjen treni.

Edhe në kohën e Austrohungarisë ka pasur tren

Profesor Vesel Krasniqi pohon për”Kosova Sot” se kjo është anomalia më e madhe që po ndodh me stacionin hekurudhor në Prizren. “Dikur, në kohën e Austrohungarisë, ka pasur tren, bile deri në Zhur, e tani në këtë liri të Kosovës s’kemi as tren, as hekurudhë. E di se të thuash së paku 7 ose 8 kilometra të hekurudhës janë uzurpuar. Por, duhet të zgjohet nga gjumi Kompania e Hekurudhave të Kosovës e mos ta lërë Prizrenin në këtë gjendje”, pohoi për gazetë Krasniqi. Valon Xhabali shprehet për gazetën se institucionet qendrore dhe ato lokale duhet të na informojnë çfarëdo që ndodh. Kurse Abdullah Tejeci pohon se nuk ka hapësir të pjesës së hekurudhës që nuk është e uzurpuar. Ai thotë se si qytetarët e duan trenin përsëri në Prizren. Prof. Islam Thaçi shprehet për “Kosova Sot” se Hekurudha në Prizren ka pasur një traditë shumëshekullore. Të vjen tepër keq që në kohën e Serbisë këtu ka pasur rregull në stacionin hekurudhor, e tani atje është një katrahurë e vërtetë”, është shprehur ai.

(Kosova Sot)