Sfidat më të mëdha e bizneseve të vogla

Ka shumë probleme me të cilat pronarët e bizneseve përballen në menaxhimin e biznesit të tyre. Të sipërmarrësit duhet të jenë të përgatitur për të zgjidhur pengesat që hasin gjatë rrugës. Gjithsesi, të krijosh një startup nuk është e lehtë.

Sipërmarrësit e rinj zakonisht nuk janë të përgatitur për problemet që i presin. Gjëja e parë që duhet të bëni është të kuptoni se problemet janë një pjesë e pandashme e çdo biznesi.

Këto janë disa nga problemet me të cilat përballen bizneset e reja:

Paratë

Paratë janë shkaktari më i madh i problemeve që çojnë në dështimin e një biznesi. Për një biznes të ri, gabimi më i madh është që ai të presi fitime të menjëherëshme. Sipërmarrësit e rinj dhe të etur e nisin një biznes me pak para, duke menduar se do të fitojnë shumë dhe më pas do t’i investojnë këto para përsëri në biznesin e tyre. Ekspertët sugjerojnë të mos keni pritshmëri të larta të paktën për dy vitet e para. Gjithmonë qëndroni të përgatitur për rastin më të keq. Përpara se të nisni një biznes, sigurohuni të keni para mjaftueshëm për të mbuluar çdo shpenzim tuajin të paktë deri në dy vite të punës së biznesit. Filloni me hapa të vegjël dhe të sigurt.

Koha

Shprehja “koha është flori” vlen, sidomos në rastin e një biznesi. Është e domosdoshme që një biznes i ri ta menaxhojë kohën në mënyrë të zgjuar. Planifikimi i çdo gjëje paraprakisht dhe përfundimi i çdo detyrë brenda afatit është e rendësishme për prosperitetin e çdo biznesi. Jepini vetes kohë të mjaftueshme për të eksekutuar çdo detyrë me saktësi. Planifikoni projektet e së ardhmes. Bëni ndryshimet e nevojshme. Përdorni kalendarë dhe planifikoni çdo ditë në mënyrë që të mos humbisni asnjë takim apo afat. Shpenzojeni kohën në mënyrë efektive dhe kështu do të kurseni para, por dhe do të korrni shumë fitime.

Njohuritë/Aftësitë

Ky është një nga gabimet më të mëdha që bëjnë sipërmarrësit. Është e rëndësishme që të keni njohuri të mjaftueshme për industrinë ku po hyni, konkurrentët tuaj, tregun që synoni, tendencat aktuale, teknikat e reklamimit dhe marketingut si dhe njohuritë financiare. Ju duhet të zotëroni aftësitë e nevojshme për të filluar një biznes të ri. Nëse nuk jeni të përgatitur, edukoni vetveten. Bëni kërkimin e duhur, pyesni pronarë të tjerë të biznesit, lexoni libra dhe faqe interneti përkatëse. Ju mund të përfundoni me një humbje të madhe në qoftë se e filloni biznesin tuaj pa pasur njohuritë dhe aftësitë e kërkuara.

Marketingu i varfër

Përveç një plani biznesi të detajuar, një plan marketingu është gjithashtu i rëndësishëm për çdo biznes. Pasi të keni një ide të qartë për tregun e synuar dhe konkurrencën tuaj, ju mund të caktoni një buxhet për reklamimin dhe promovimin e biznesit tuaj dhe të vendosni se cilave kanale do të përdorni. Ju gjithashtu mund të vendosni çmimin e produktit tuaj përmes analizës së tregut të synuar. Sigurohuni që çmimi juaj të mund të përballohet lehtësisht nga tregu dhe që reklamat tuaja të arrijnë në mënyrë efektive.