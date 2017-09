Shahini: Nga Haradinaj duam që sa më parë të gjitha bizneset të fiskalizohen

Drejtuesit e AKB-së (Aleanca Kosovare e Biznesit) kanë vërejtje të mëdha rreth procesit të deritashëm të fiskalizimit, që ka nisur 7 vite më parë, ngase mosfiskalizimi i të gjitha bizneseve nga përfaqësues të shoqatave ekonomike, që mbrojnë interesat e bizneseve thuhet se ka shkaktuar konkurrencë të pabarabartë në tregun e Kosovës. Ata kanë kërkuar nga Qeveria e re ‘Haradinaj’, që sa më parë të zgjedhë këtë çështje, në mënyrë që të gjitha bizneset të fiskalizohen.

Kreu i AKBsë, Agim Shahini, për gazetën “Kosova Sot” ka thënë se deri më tash me arka fiskale janë fiskalizuar më shumë se 20 mijë biznese, por mosfiskalizimi edhe i rreth 20 mijë biznese të tjera sa janë aktive po i bën të pabarabarta bizneset e tjera në treg, të cilat janë fiskalizuar. Sipas tij, kjo gjendje është shumë e padrejtë, ngase tek bizneset po krijon një pabarazi të madhe në treg përballë bizneseve që janë fiskalizuar.

Shahini thotë për “Kosova Sot” se nga kryeministri Ramush Haradinaj kërkon që sa më parë të gjitha bizneset të fiskalizohen, ngase procesi i fiskalizimit te ne është një nga problemet, që prodhon pabarazi në treg në mes të bizneseve të fiskalizuara dhe atyre të pafiskalizuara.

“Për një kohë të gjatë disa sektorë kanë refuzuar të fiskalizohen, e që kjo do të thotë se ka një marrëveshje të fshehtë mes institucioneve me disa biznese apo sektorë të bizneseve të caktuara për të mos u pajisur me arka fiskale”, është shprehur ai.

Shahini vlerëson se procesi i fiskalizimit të bizneseve me arka fiskale ka nisur së mbari dhe në rregull, por e keqja është se ky proces më pas është politizuar nga politikat ditore dhe i njëjti proces si pasojë e këtij politizimi ka dështuar në këtë masë, duke shkaktuar me miliona euro humbje në buxhetin e shtetit. “Besojmë se Qeveria ‘Haradinaj’ do t’i evitojë këto dobësi, dhe se më në fund ky proces do të përfundojë dhe të gjitha bizneset do të fiskalizohen”, është shprehur ai.

(Kosova Sot)