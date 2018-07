Shpenzimet janë sa të hyrat, rrezikohet stabiliteti buxhetor

Të hyrat buxhetore në gjashtëmujorin e parë të këtij viti kanë arritur 870 milionë euro, përderisa shpenzimet 855 milionë euro, shkruan sot gazeta “Zëri”.

Vetëm 15 milionë euro janë realizuar më shumë të hyra sesa shpenzimet buxhetore për gjashtë muajt e parë të këtij viti, duke e vënë në pikëpyetje kështu stabilitetin financiar të shtetit.

Të hyrat buxhetore gjatë periudhës janar-qershor 2018 ka qenë 870 milionë euro, përderisa shpenzimet gjatë kësaj periudhe kanë qenë hiç më pak se 855 milionë euro.

Por Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Ramush Haradinaj, ka thënë për “Zërin” se përafrimi i të hyrave dhe i shpenzimeve është në përputhje me dinamikat që parasheh buxheti shtetëror. Sipas tij, me këto rezultate nuk ka ndonjë veprim me të cilën destabilizohet rrjedha e të hyrave dhe e shpenzimeve buxhetore. “Nuk ka ndonjë veprim që destabilizon rrjedhën e të hyrave dhe të shpenzimeve buxhetore. Nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Më së miri është nëse përputhen të hyrat dhe shpenzimet me buxhetin e aprovuar. Kështu në fund të ligjit del se janë shpenzuar aq sa janë paraparë me buxhet për vitin 2018, ajo është më e mira”, ka deklaruar Shatri për “Zërin”.

Sipas Shatrit, realizimi i shpenzimeve në bazë të planifikimeve me buxhetin e aprovuar nuk ndodh qind për qind, për shkak të ngjarjeve të paplanifikuara.

“Zakonisht nuk ndodh 100 për qind se ndryshon rrjedha e përditshme prej asaj që kemi menduar kur kemi aprovuar buxhetin, ndërsa rezervat janë vetëm për raste të jashtëzakonshme siç janë tash dëmet e breshrit që kanë mbërritur në 7 milionë. Ato nuk janë paraparë në buxhet, por Qeveria ka rezervat në buxhet që i mbulon. Janë realizuar të hyrat më shumë sesa ka qenë e paraparë”, ka theksuar në mes tjerash ai.

Gazeta “Zëri” ka kërkuar nga Zyra e Kryeministrit dhe nga Ministria e Financave raportin 6-mujor të buxhetit, mirëpo këto institucione kanë thënë se raporti ende nuk është për publikim…