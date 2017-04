Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat proteston më 1 Maj

Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës ka njoftuar se në ditën e 1 Majit, do të mbajë protestë, në shenjë pakënaqësie me gjendjen e punëtorëve në këtë sektorë.

“Protesta fillon para BSPK-së nga ora 10:00 dhe marshon deri te sheshi Skënderbe ku edhe do të lexohen kërkesat tona.

Po këtë ditë me 1 Maj, Shoqata Sindikale Ansambli i Këngëve dhe Valleve Shota, nga ora 11:00 do të protestoj para Selis së Ministrisë së kulturës , në shenjë pakënaqësie me gjendjen e tyre”- thuhet në komunikatën drejtuar mediave.