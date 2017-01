Tmava: Ky ishte viti i Trepçës

Afër 200 mijë tonë xehe kanë nxjerrë për një vit minatorët e Trepçës nga thellësia e tokës. Gjiganti metalurgjik që pritej të falimentonte këtë vit ka shënuar rekordin e shitjes së koncentratit të plumbit dhe zinkut.

Drejtori i ndërmarrjes “Trepça”, Ahmet Tmava në një intervistë për Gazetën Fjala, tregon për gjendjen në miniera, punën që bëhet aty e nevojat për investime për ta kthyer në nivelin e dikurshëm ndërmarrjen që punësonte mbi 40 mijë veta.

“Detyrë e parë me prioritet i strukturave udhëheqëse sipas ligjit të ri është zyrtarizimi për implementim i një strategjie zhvillimore”.

Kjo sipas Tmavës nënkupton investime në tri njësit biznesore të eksploatimit dhe përpunimit të xehes (miniera me flotacion Trepça Stantërg, minierat me flotacion Kishnicë dhe Artanë, miniera me flotacion Kopaonik Leposavic) në funksion të rritjes së prodhimit që për momentin është 400 mij tone xehe në vit, me synimin që të rritet deri në 1 milion ton xehe në vit.

Kjo bazë e prodhimit, ai thotë se jep mundësi për investime edhe në metalurgji dhe në fabrika tjera përpunuese. /Gazeta Fjala/