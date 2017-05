Tmava: Qeveria ia ktheu shpinën Trepçës

Prej kur është bërë me ligj, gjiganti metalurgjik “Trepça”, Qeveria e Kosovës duket se e ka harruar këtë ndërmarrje. As edhe një veprim për përmbushjen e obligimeve që dalin nga ligji nuk e ka ndërmarrë për “fillimin e një epoke të re zhvillimore për Trepçën, siç e quante kryeministri Isa Mustafa”. Madje as nuk është regjistruar si shoqëri aksionare në pronësi të Republikës së Kosovës.

Drejtori i Trepçës, Ahmet Tmava, në një intervistë për Gazetën Fjala, thotë se tani për tani nuk mund të bëhet regjistrimi i ndërmarrjes si shoqëri aksionare sepse duhet të behet statuti.

“… dhe statutin e bën dhe e rekomandon Bordi mbikëqyrës i cili pastaj duhet të aprovohet në Kuvend. Ky bord nuk është bërë ende”, thotë Tmava.

Kjo vonesë, ai thotë se po i kushton shumë në investimet kapitale, investimet në objektet minerare, punësim e zbatim të vizionit zhvillimor.

“Ky stagnim nënkupton prolongim të politikave zhvillimore”, thotë ai duke nxjerrë në pah edhe një kërcënim që i kanoset pasurisë minerare të Kosovës me vendim të Qeverisë.

“Ka qenë një kërkesë e institucioneve qendrore, edhe qeverisë edhe parlamentit, që bazën për një vizion zhvillimor, të bëhet një studim i fizibilitetit nga një kompani ndërkombëtare dhe e mbikëqyrur nga AKP-ja është zgjedhë një kompani që ka bërë studimin e fizibilitetit”.

Ky studim që pritet të bëhet publik këto ditë, në draftin e parë Tmava thotë se ka pasur shumë defekte.

Si defekt më i madh del të jetë përgjysmimi i pasurive minerare dhe mungesa e një strategjie të qartë se si do të zhvillohet Trepça në të ardhmen. /Gazeta Fjala/