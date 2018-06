Ulen pagat në TRUST

Pagat e menaxhmentit në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës (TRUST) janë ulur me vendim të bordit të TRUST-it.

Kështu njoftoi Kryesuesi i Komisionit parlamentar për Buxhet dhe Financa, Lumir Abdixhiku i cili tha vendimi erdhi pas inicativës së këtij komisioni.

“Siç ju kam paralajmëruar më herët, pas iniciativës së komisionit që unë e udhëheq, pagat e menaxhmentit të TRUST-it përfundimisht – pas 10 vjetësh debat – nivelizohen me ato të BQK-së (Bankës Qendrore të Kosovës) . Sot, pranova njoftimin e Bordit të Trustit që konfirmon këtë ndryshim e zvogëlim. Jam i lumtur për këtë. Kemi konsideruar vazhdimisht se pagat prej 6000 eurove ishin jo proporcionale me rendin institucional në vend dhe me nivelin ekonomik në Kosovë”, shkroi Abdixhiku në Facebook.

Ai shtoi se shembulli i nivelizimit të pagave do të duhej të ndiqej edhe në institucionet tjera.

“Natyrisht, do të ishte mirë që shembulli i tille të ndiqej edhe nga qeveria e institucionet tjera në vend, që fatkeqësisht, tani për tani, kanë zgjedhur rrugë krejt tjetër”, përfundoi ai.